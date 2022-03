“La capacidad de emprender siempre está, lo que cambia son los riesgos”

Al momento de empezar un emprendimiento se deben tomar varios elementos, esto con la finalidad de que el mismo se mantenga en el tiempo, no se trata solamente de emprender por emprender, es estudiar y llenarse de los conocimientos necesarios para que se mantengan en el tiempo y sea próspero.

Y es que las finanzas constituyen el proceso de crear, mover y usar dinero, permitiendo el flujo del mismo en la empresa, por lo que son fundamentales para crear o promover un negocio, ganar activos, desarrollar productos, ejecutar encuestas de mercado, publicidad, etc., pero sobre todo que sea rentable.

Es por ello que el reconocido economista, consultor empresarial y director de Ecoanalítica. Asdrúbal Oliveros, manifestó que son varios los elementos sobre los cuales los nuevos emprendedores deben establecerse.

ENTENDER EL ENTORNO: esto quiere decir que cada persona debe entender el entorno donde se está operando, “la economía en Venezuela es muy particular, tiene elementos que no necesaria se parecen a otras economías, y entender esas particularidades y cómo ello te afecta en tu negocio es un elemento central para cualquier persona que emprenda”. OBJETIVO DEL NEGOCIO: para Olivero es necesario que las personas tengan claro el objetivo del negocio que se está emprendiendo, “es fundamental tener y elaborar un plan estratégicos y de negocios, que ubique esa nueva empresa en que voy a ofrecer, como lo voy a ofrecer, donde lo voy a ofrecer, cuanto me va a costar, cuando puedo resistir en términos de tiempo, cuando empezare a ver resultados, como estoy dentro del mercado y cuál es mi elemento diferenciador, esto debe tener un plan de negocios”.

Asimismo, precisó que muchas veces los emprendedores cometen el error de tener una idea, pero no la validan, “no sólo porque se tenga en la cabeza garantiza el éxito, es importante que antes de dar el paso, analizar todo el entorno”. FINANCIERO: esto es de gran importancia ya que se debe determinar el capital que se dispone, “esto es fundamental ya que te dará varios elementos, entre ellos, cuanto puedo resistir hasta que se emprendimiento de números positivos, además de cuanta es la inversión que puedo hacer, esto en el caso que requiera capital de trabajo, insumo, materia prima, materiales, pagar personal, alquiler, entre otros”.De igual forma, el economista destacó que se debe tener un presupuesto, o una proyección financiera de recursos, “esto me va a permitir ubicarme en el tiempo y aterrizar mi idea, ya que tal vez las personas quisieran montar un gran local y muchas mesas, pero cuando se revisa el presupuesto no se tiene, por lo que el presupuesto es un elemento central en el que tengo que mirar”.

COSTO FIJO: Oliveros mencionó que el costo fijo puede matar a los emprendedores, “estos son aquellos que se producen una vez arrancas el negocio y aunque no vendas, de igual forma debes pagarlo, entonces si no se tiene claro cuáles son esos costos fijos que usted va a tener que asumir cuando el negocio está comenzando y las ventas pueden ser cero, eso también puede tener un efecto pernicioso en tu proyecto”. INNOVADORA: Para Asdrúbal Oliveros el tema de la innovación es fundamentalmente, “toda idea de emprender tiene que tratar de ser disruptiva, que satisfaga una necesidad que en este momento no está en el mercado, o está siendo atendida de una forma no óptima y tú la vas a mejorar, ese concepto de que la experiencias del cliente sea superior a otras es de gran importancia. NETWORKING: el especialista señaló que es de gran importancia las redes que se tiene, “como emprendedor muchas veces te sientes solo, no tienes acompañamiento financiero, es difícil en esta época conseguir créditos, entonces probablemente solo cuentas con el apoyo de tus familiares, por lo que es importante integrarse en las redes de emprendimiento que existan en las diferentes comunidades, que te nutras de otras experiencias y tengas capacidad de entender o visualizar problemas comunes y cómo se solucionan”.

FONDO DE DINERO

Asdrúbal Oliveros señaló que lo correcto es que las personas al emprender creen un fondo de dinero, el cual dependiendo del tipo de emprendimientos puede ser de mínimo tres meses e incluso hasta de un año, tomando en cuenta también la cantidad de capital que se necesite.

“Esto va en la línea de lo que mencione antes de cuánto debe ser tu presupuesto financiero, pero va atado a un segundo elemento, que es que cuando las personas emprenden existe la tentación que en la medida que el negocio va andando se va tomando la plata y no se reinvierte”.

Destacó que un tema clave para el éxito de los emprendimientos, sobre todo en los primeros cinco años, es la reinvención de lo que se va generando, “es decir, se reinvierte lo que vas ganando en ese negocio para que crezca, para que se expanda y sea mejor, un emprendimientos exitoso es aquel que no se queda pequeño, es aquel que puede crecer, usted puede tener siempre un espíritu emprendedor, pero uno exitoso es aquel que puede hacer crecer eso que pensó en lo poco y que con el paso del tiempo se hizo más grande, por lo que la reinvención es de gran importancia”.

INVERSIÓN DE ACUERDO AL ENTORNO

En cuanto al tipo de moneda que deben utilizar los emprendedores para crear el fondo de dinero e inversión, es decir moneda local o extranjero, el presidente de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, precisó que el mismo depende del entorno donde opera.

“Ejemplo, si eres una empresa que trabaja mucho con el estado o estás en una zona donde el empleo público es importante, probablemente tu flujo de dinero será Bolívares, en ese caso debes tener una estrategia financiera para manejarte con Bolívares, que es principalmente un mecanismo de protección que los economistas llamamos cobertura cambiaría, que no es otra cosa que tomar esos Bolívares y convertirlos a dólares con rapidez”.

En este sentido, manifestó que otra situación es que si se los emprendimientos se encuentran en el área de servicio, probablemente se va a mover más las divisas, “allí la estrategia es como hacer que los pagos fluyan, como juego con las compras que tengo que hacer, como administrador esos dólares”.

Recalcó que también se va a tener emprendimientos mixtos, es decir, pagos en dólares y en bolívares, “yo te diría que esa es la mayoría de los negocios hoy en Venezuela, y deben jugar y analizar cómo administrar ese dinero, los pagos van a venir mucho de donde te desempeñas y la realidad en donde estés”.

Oliveros recomendó que se debe tener apertura, “ahorita vender es muy difícil, y yo no discriminaría a un cliente por la moneda que me vaya a pagar, yo creo que el trabajo lo debes hacer tu, a mi como empresa que me paguen con bolívares, dólares, euros, criptos, si los emprendedores pueden ofrecer mayor cantidad de medios de pagos es mejor, ya que eso significa que le estoy dando opciones al clientes, luego tendré que tener una gestión financiera sobre esos pagos, pero limitar a un cliente, hará que se pierdan”.

CRÉDITOS PARA LOS EMPRENDEDORES

En los últimos tiempos en el país se ha dado una apertura económica, la cual el economista Asdrúbal Oliveros destacó que aunque es real, es insuficiente, por lo que es una mejora que no beneficia a todo el mundo, solo a algunos sectores y no se siente igual en todas partes.

“No es lo mismo estar en Caracas, que estar en Maracaibo, al final hay una realidades regionales y que probablemente fuera de La Capital del País el colapso de los servicios públicos es mucho mayor, eso impacta, así que es una mejora insuficiente”.

En cuanto a temas de créditos para emprendedores, el economista señaló que es completo, ya que la realidad de Venezuela es que no existen créditos, incluso para las grandes empresas, o el mismo es insuficiente, “diría que el emprendedor por ser más pequeños les va a costar conseguir créditos, por lo que probablemente les tocará apoyarse en amigos cercanos, ahorros, y por eso es de gran importancia que se deba valorar muy bien las decisiones que se están tomando, ya que equivocarse es caro”.

Oliveros destacó que tomar buenas decisiones es fundamental para mantener el dinero, “por eso se debe ir paso firme, entender bien lo que voy haciendo, minimizar la capacidad de equivocarme para tener éxitos, y eso pasa por lo primero que mencione de entender el entorno, entender cuál es mi gestión financiero y presupuesto”.

Recomendó a los emprendedores, lo que se llama el crecimiento orgánico, “es ir paso a paso, usted puede tener una idea y una ambición de ir a lo grande, pero se debe ir paso a paso, cuando se va de bruce se puede equivocar, para un emprendedor es fundamental ir avanzando de pequeño de forma orgánica, así permite que si se equivoca, evaluar y continuar”.

Por último, Asdrúbal Oliveros manifestó que emprender no depende ni de tiempo ni de espacio, “lo que importa es la actitud, la visión que se tenga y el poder ponderar los riesgos, la capacidad de emprender siempre está, lo que cambia son los riesgos, por lo que se tienen que evaluar para que el emprendimientos tenga éxito”.

CONSEJOS PARA LOS NEGOCIOS

El economista Asdrúbal Oliveros mencionó que la economía venezolana tiene varias particulares, por lo que recomendó a los emprendedores cinco consejos que serán útiles para sus negocios:

• Primero, entienda bien la diferencia entre inflación y devaluación. En Venezuela, el dólar pierde poder de compra, así que es fundamental entender esto para un manejo financiero óptimo. La clave está en monitorear la evolución de tus costos.

• Segundo, hay que diseñar soluciones innovadoras con el tema de los métodos de pagos, especialmente en divisas. Y más si es en el efectivo. Los ganadores serán aquellos que le faciliten la vida a los clientes.

• Tercero, el consumidor venezolano busca la opción óptima calidad-precio. Así que hay que concentrarse en optimizar costos y cadena de suministro, para tener el mejor precio. Esos son los ganadores.

• Cuarto, mida todo lo que pueda en su negocio. Los datos son una herramienta poderosa para decidir y mirar tendencias. Convierta su negocio en un laboratorio de datos. Lo agradecerá.

• Quinto, cuide a su gente, pague lo mejor posible. Es más costoso sustituir que retener, especialmente si es un buen empleado. Las empresas están a la caza de buenos talentos, porque empiezan a ser escasos. No sea miope. Entienda las particularidades de su negocio y/o sector.

PRÁCTICAS DE NEGOCIOS EN VENEZUELA

A través de su cuenta en Instagram @aroliveros el director de Ecoanalítica realiza una serie de tips y recomendaciones para que aquellos emprendedores puedan mantenerse en el tiempo.

En uno de esos post se observa uno titulado “5 prácticas de negocios que pueden salvarte la vida (en Venezuela), en el cual el economista señala que mantener un negocio en Venezuela es una tarea titánica, “eso lo sabe desde el empresario con gran empresa hasta el pequeño emprendedor. Hace unos días participé en una actividad con empresarios medianos y pequeños y les pregunté cuáles eran esas cosas que hacían la diferencia en sus negocios. Les pedí que me dijeran cosas simples y no necesariamente que reflejarán sus prácticas gerenciales”, relató Oliveros.

Por lo que compartió cinco respuestas (entre muchas) que más le llamaron la atención, por lo que implican:

Provisión de emergencia de insumos y materias primas relevantes. Autonomía energética y servicios alternos de internet. Garantizar el transporte a tus empleados. Disponer de un servicio “Zelle Business”. Vender productos en presentaciones reducidas.

Y es que los nuevos emprendimientos deben empezar paso a paso, ya que la mayoría empieza con recursos propios y se debe tener en cuenta que perder un poco de dinero significará que su capital y su futuro esté en juego, por ello Oliveros destaca que antes de iniciar en un emprendimiento, primero de deben adquirir los conocimientos necesarios.

CUANDO Y EN QUÉ INVERTIR

El economista Asdrúbal Oliveros mencionó que el momento para invertir es ya. Cuando usted lo decida, en crisis o en auge, “y más que preocuparse por el sector o buscar aquel que de “máxima ganancia”, lo realmente importante es innovar, tener un enfoque disruptivo: ofrecer algo que tenga tu toque personal y que satisfaga una necesidad de los clientes”.

Asimismo, destacó que también es importante tus expectativas, “lo que esperas en el mediano o largo plazo, puede inclinar tus decisiones de inversión. Esto es fundamental, por ejemplo, en el mercado inmobiliario o de valores”.

Oliveros recalcó que luego toca trabajar en temas medulares como el estudio de mercado, de factibilidad financiera, el capital de trabajo, levantar la inversión, entre otros temas, “muchos solo creen que es cuestión de intuición, y no, es trabajo, disciplina y mucha planificación estratégica. Más en estos tiempos en que si algo nos sale mal, recuperar la inversión no será tan sencillo como en el pasado”.

SIETE CONSEJOS PARA PRINCIPIANTES

De igual forma, señaló que las personas que inician con un emprendimiento deben tomar los siguientes consejos:

Más que el precio, lo importante es el servicio y/o producto que ofrezcas. Así que el factor diferenciador será clave. Hay que estar por encima del promedio. Analiza a tu competencia, esto es fundamental al momento de fijar precios y/o tarifas. También para saber qué ofrecer. Si estás empezando, pues toca invertir mucho en darte a conocer, pero hay que hacerlo con las personas y plataformas adecuadas. También es fundamental construir tu red de trabajo, y allí toca ser flexible con tarifas y/o intercambio con promoción. Trabajar por tu cuenta no implica improvisar o hacer dibujo libre. Es importante establecer un plan de negocios con metas claras en el tiempo y acotando las tareas y trabajos que estás dispuesto a realizar. Crea un fondo de emergencia, que te permita hacer frente a gastos imprevistos o para hacer frente a los primeros meses de arranque. En esta primera etapa, es importante ahorrar la mayor cantidad de tus ingresos hasta que tengas una base sólida. En el manejo de los ingresos, es importante hacer la cobertura adecuada, si recibes bolívares. También es importante ser disciplinado con la gestión de facturación y cobranzas. Incluso cuando el negocio esté maduro, es recomendable delegar este asunto en una persona que te asista. Fortalece tu negocio en una plataforma online, que te permita trascender fronteras y diversificar los ingresos. Esto es altamente recomendable en el área de los servicios profesionales.

TRES PRÁCTICAS QUE DEBES EVITAR

Asdrúbal Oliveros señala que los emprendedores deben evitar tres prácticas, si quieren que sus negocios sean rentables y se mantengan en el tiempo.

El voluntarismo, es decir, creer que con solo voluntad y buena vibra vas a lograr tus metas. Obvio que estos dos factores son claves pero no suficientes, hace falta planificación y trabajo constante además de una comprensión del entorno. Oliveros indicó que cuando habla del síndrome de Peter Pan se refiere a los emprendedores que no crecen, cuyos modelos de negocio se estancan. Si bien el espíritu del emprendedor hay que tenerlo siempre, para un emprendedor con éxito es aquel que termina convirtiéndose en empresario. Y por último, emprender no es matar tigre o buscar ingresos extras. En fin, emprender es una tarea que implica mucho trabajo, esfuerzo y dedicación.

Oliveros manifestó que emprender es un proceso complejo, en esencia, es tener iniciativa, proponerse un objetivo y trabajar consecuentemente utilizando una serie de habilidades, así́ como los recursos disponibles hasta cumplirlo, “así que no es solamente voluntarismo ni buena vibra, o decretarlo”.

Destacó que para emprender con éxito cualquier proyecto resultan necesarias algunas competencias y características en la persona que impulsa las acciones tales como: Visión, Persistencia, Tomar Riesgos Calculados, Identificar Oportunidades, Redes de Apoyo, Cumplimiento, Calidad, Confianza en sí́ mismo, entre otras”.

Por último, señaló que emprender amerita el uso de herramientas claves de finanzas, conocimiento del entorno, procesos, mercadeo, así que es una actividad para tomársela en serio.

MÓNICA GOITÍA

KARLA TRIMARCHI