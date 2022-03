Comerciantes y encargados de negocios al sureste de Maracay aseguraron que el valor de impuesto ha subido de manera abrupta a pesar de que es cancelado en bolívares, señalando que muchos comercios han tenido que bajar la santamaría porque no les da la base para mantener empleados y cumplir con la ley.

Al respecto, Edgar Carrasco, encargado de una cerrajería en Maracay expresó, “lamentablemente no hay otra forma de pagar impuestos que no sea en bolívares, hay quienes dicen que se puede pagar con Petro, pero hasta el momento no he recibido información al respecto”.

A su vez, Carrasco señaló que a pesar de que paga sus impuestos no ha visto mejoras en los servicios públicos, “la situación con el tema de la basura es insostenible, por ejemplo afuera de mi negocio hay una ruma de desechos y el aseo nada que pasa, sobre el tema del agua, acá en este sector nunca hay, definitivamente no se ha donde van a parar los impuestos, condenó.

Por su parte, Lisael Ponce, encargada de un local comercial en la calles 12 del barrio San José comentó, “sobre el pago de los impuestos, nos piden es moneda nacional, ya para la adquisición de los productos algunos si piden divisas, eso es algo que día a día vivimos todos los comerciantes”.

Sobre la eficiencia de los servicios públicos, Ponce mencionó que en el sector si se han visto las mejoras, “el aseo pasa más seguido, también tenemos iluminación en las calles, poco a poco, esperemos que los impuestos recaudados se sigan destinando para beneficio de nuestra ciudad”, concluyó.

Del mismo modo, Geremi González, comerciante de la zona, dijo que cancela sus impuestos con bolívar digital, “luego de yo cancelar, no se a qué se destina, no pienso que sea en servicios públicos, yo no he visto mejoras, quizás en algunas cosas, pero por ejemplo en aseo que es lo que más se paga hay mucha deficiencia”, finalizó.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo