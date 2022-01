AD y Copei evalúan escenarios para activar referendo revocatorio

Durante un plazo de 12 horas, hoy se realizará, con la habilitación de 1.200 puntos, según cronograma fijado el pasado viernes por el Consejo Nacional Electoral (CNE), la recepción de las manifestaciones de voluntades (recogida de firmas correspondientes al 20% del electorado en cada estado) para activar el proceso que revoque al presidente Nicolás Maduro, de acuerdo al artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece el referendo para todos los cargos de elección popular, transcurrida la mitad del periodo.

Diputado del Cleba, Manuel Guerrero

Mientras los promotores de esta acción electoral, muchos de ellos, pertenecientes a organizaciones civiles y ONG`s, así como a pequeños movimientos políticos, buscan la manera de extender el tiempo para recolectar las firmas, las dirigencias de los partidos Acción Democrática y Copei, se han tomado el tiempo para debatir sobre el asunto, en virtud -y así lo han hecho saber en todas las regiones del país - de hacer las cosas bien "y sin apuros".

En Aragua, los líderes de la tolda blanca están evaluando los escenarios políticos, así como estrategias, antes de tomar una decisión definitiva.

El secretario general de ese partido, el diputado Manuel Guerrero, dijo que sobre el referendo revocatorio, solicitado por algunos actores políticos del país, internamente Acción Democrática está debatiendo su posición con respecto a la incorporación definitiva en este proceso.

"Ciertamente, hay unos puntos de recolección establecidos con los cuales tenemos algunas objeciones con respecto a los tiempos, sin embargo no tenemos una posición definitiva hasta tanto no terminemos en la dirección nacional de dar el último debate sobre este asunto específico", apuntó.

Destacó que han visto con preocupación la forma como se han llevado las cosas, en los tiempos inclusive, "entonces por ello, nosotros no debemos acelerarnos, para no tomar decisiones equivocadas que vayan nuevamente a llevar a la población, a un estado de frustración continuado como el que traemos".

Tenemos que hacer las cosas lo mejor posible, tomar las decisiones muy claras, muy precisas y bien debatidas, para no colocar nuevamente al electorado y a la población en general en zozobra - aseveró el diputado.

"Inmediatamente tengamos definida la decisión final lo haremos saber. En los últimos días las direcciones regionales del partido han estado reunidas, abordando este tema, que se tocó en el encuentro nacional que se llevó a cabo el día sábado en el estado Guárico, con la presencia de todos los secretarios generales de las diferentes entidades del país".

Esta semana se realizará el debate nacional para establecer el lineamiento definitivo, en función de lo será nuestro rol como organización política de tradición, en este proceso político que se avecina, resaltó.

Guerrero hizo referencia a la situación actual de la oposición venezolana, puntualizando que debe centrarse y enfocarse, en conciliar las posiciones políticas, unirse en torno a un propósito y avanzar.

"No puede ser que en la oposición sigamos individualmente con una estrategia diferente, si no unimos esfuerzos, no vamos a lograr el objetivo, que es reemplazar a este gobierno que tanto daño le ha hecho a Venezuela".

Por ello, precisó, se necesita coincidir. "Pasemos por el escenario, de que se logre el revocatorio y se alcance el propósito. Tendríamos un candidato presidencial al mes siguiente par enfrentar al oponente del oficialismo, que seguramente será Nicolás Maduro", detalló.

Entonces, tenemos nosotros que discutir y repesar nuestra posición en bien de la sociedad, porque afuera la gente espera que sus políticos y dirigentes coincidan en los planteamientos para sacar a este país de la situación en que se encuentra, añadió Guerrero.

REALIDAD CONSTITUCIONAL A UNA POLÍTICA

El diputado de la Asamblea Nacional, Edhuar Gascue, secretario General de Copei, expuso que el referendo revocatorio es una realidad constitucional, pero afirmó que sin un acuerdo posible entre los distintos grupos que dirigen la política nacional, es imposible trascender de una realidad constitucional a una realidad política.

Diputado de la AN, Edhuar Gascue

Se exige una renovación inmediata del liderazgo nacional para reactivar la economía del país.

Dijo el diputado que "la realidad del estado Barinas demostró al país que el interés local está por encima del protagonismo partidista".

Para mayor demostración están los votos que fueron, son y serán el instrumento democrático para enfrentar cualquier proceso de cambio que ocurra en el país, afirmó el diputado Gascue.

HBRI. | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

