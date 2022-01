Mover llama a no participar en la recolección de firmas para activar el Revocatorio

El grupo de ciudadanos que componen el Movimiento por el Revocatorio (Mover) en el estado Aragua, llamaron a la ciudadanía en la entidad a no participar en la recolección de firmas que se efectuará este miércoles, ya que consideran que los parámetros establecidos por el Consejo Nacional Electoral, no son los más favorables para que dichas expresiones de voluntades se realice.

Los ciudadanos esperan mejores condiciones para activar el referéndum

En este sentido, Edgar Capriles, uno de los voceros de esta organización en el municipio Girardot, aseguró que esta nueva posición se basa a la impugnación del cronograma establecido por la dirigencia nacional, en la cual afirma que en la región es matemáticamente imposible recolectar el 20% del padrón electoral en 12 horas.

"En esta ocasión, el CNE puso unas condiciones imposibles y si no es posible no da, así sea que estén trabajando las máquinas desde las 6:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde, 12 horas continuas, 5 personas por minuto no da para lo que podría dar esa cantidad de ciudadanos puedan expresarse", dijo.

Capriles aclaró que al acudir a esta recolección de voluntades para activar el revocatorio, "sería convalidar un fraude al ciudadano". "Un fraude al derecho, un fraude a la Constitución. Por eso la posición nacional es rechazar rotundamente esta decisión que es una burla y un atropello a los ciudadanos y por lo tanto no convalida", precisó.

Por su parte, Alesia Zambrano, vocera de esta organización en el municipio José Félix Ribas, coincide con lo que dijo Capriles, "para nadie es un secreto que es una lucha ciudadana, pero consideremos que no debe ser a las condiciones que el CNE quiera, sino que debe ser apegado a la ley, está allí en la Constitución".

Asimismo, la ciudadana aseguró que el cronograma que no cumplen a todas luces, afirmando que "viola todos nuestros derechos políticos, en relación a la participación".

"Es matemáticamente imposible cumplir o lograr la meta en ese horario y en ese punto que el CNE estableció. Por eso seguimos esperando una respuesta, y con la disposición de acudir a todas las instancias nacionales e internacionales hablando hasta que se de una solución cónsona con los deseo del país", manifestó.

Por otra parte, Zambrano aseguró que durante este periodo de tiempo, tampoco la organización ha tenido oportunidad de acceder al software ni de como se llevará el proceso.

Por tal motivo, la vocera de Mover expresó que para este 26 de enero, en el país debe reinar el silencio, llamando a toda la ciudadanía a que no salga a firmar hasta que se establezcan los parámetros más justos.

