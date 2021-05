Comerciantes y pobladores de La Colonia Tovar, municipio Tovar, informaron que la actividad turística en esta parte del eje Este del estado Aragua, lo que van de semanas flexibles ha estado "baja", lo que los lleva a pensar que se daba al incremento de los casos Covid-19 en el país y aunado a esto el bajo poder adquisitivo.

Y es que para nadie es un secreto, que el rincón alemán en Aragua se encontraba cerrado por parte de las autoridades, como forma de elevar el cerco preventivo ante el incremento en los casos de Coronavirus. Sin embargo, al abrir nuevamente sus puertas a los turistas, fueron pocos los que se acercaron al pueblo, tomando como referencia otras semanas de mayor auge.

Con respecto al tema, el señor José Gerig, vendedor del casco central manifestó: "Estas semanas de flexibilización han estado bastante flojas, son contados los turistas que han venido y esos mismos compran poco, no es como antes que se llevaban kilos de frutas, flores, galletas y suspiros. Ahora compran un poquito de cada cosa y ya. Es medio preocupante porque nosotros vivimos del turismo, pero Dios mediante todo mejorará, también hay que estar de acuerdo que las personas no tienen dinero o el que tienen ya está destinado para otras cosas".

Del mismo modo, Graciela Castro, encargada de un restaurante agregó: "En las semanas flexibles si hemos tenido visitas no como esperábamos, pero si ha venido gente a disfrutar los platos tradicionales. Sin embargo, es poco en comparación a lo que estamos acostumbrados, menos mal nos hemos ajustado con los pedidos y no se nos pierde mercancía. No pierdo la esperanza de que poco a poco todo mejore, no sólo con la pandemia, sino con el ingreso de las personas y que puedan seguir viniendo, porque aquí estamos esperándolos".

Por su parte, Mariela Ortega dijo: "Vamos poco a poco, esta última semana se vio un poquito más de turistas y eso nos llenó un poco de alegría, no obstante sabemos que este déficit se debe a varios factores, donde además del Coronavirus, está presente la falta de dinero y la escasez de combustible, los que tienen vehículos deben gastar dinero en gasolina y los que se proponen hacerlo en bus, buscar dinero en efectivo, entonces, todo está como quien dice un poco complicado. Yo como todos los colonieros espero que todo cambie para mejor. En diciembre tuvimos un respiro y espero que pronto se viva el mismo panorama, pero más fructífero".

En resumidas cuentas, los colonieros estuvieron de acuerdo en la opinión de que siguen a la espera de los turistas, para atenderlos y brindarle el mejor de los servicios como los tienen acostumbrados, al mismo tiempo esperan que la situación mejore, ya que sería beneficioso para todos.

DANIEL MELLADO | elsiglo

