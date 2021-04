"Dos millones de bolívares no son suficientes para una semana"

Las distintas agencias bancarias de Maracay se vieron abarrotadas de personas durante la semana de flexibilización a la espera de retirar su dinero para poder movilizarse en las unidades de transporte público, y hacer algunas diligencias.

Loading...

Sin embargo, algunos clientes destacaron que lo dispensado en las agencias no alcanza para nada, obligándolos a acudir a sus respectivas entidades financieras a diario, a retirar el efectivo.

Con respecto al tema, William Chirinos destacó, "yo vine el martes bien temprano para la cola y logré retirar 2.500.000 mil bolívares, y al día siguiente tuve que regresar a buscar la misma cantidad o parecida, porque en realidad no alcanza, hay que hacer milagros, hay que acudir todos los días al banco".

Por otra parte, Carlos Martínez señaló, "es un efectivo que no alcanza para nada, pero no hay más nada que hacer, además tenemos que aprovechar de sacar en las pocas oportunidades lo que da el banco, pero no es suficiente, ni siquiera para los pasajes".

Entre tanto, Omaira Sumoza indicó, "de verdad que tenía mucho tiempo que no venía al banco por cuestión de la pandemia, la última vez que vine sólo me dieron 500 mil bolívares; esta vez supuestamente están entregando 2 millones, que viéndolo bien no alcanza para nada".

Por otra parte, Miguel Ortiz resaltó, "hasta el momento no tengo conocimiento de cuánto es lo dispensado, según algunas personas hay entidades que están entregando hasta 10 millones de bolívares, esperemos que sea así, porque con eso se puede medio resolver por lo menos para lo esencial".

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...