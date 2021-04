Conductores de Maracay y otras jurisdicciones del estado Aragua ven con preocupación la situación que nuevamente se está presentando con el combustible en la entidad, y se puede apreciar en dos panoramas; el primero, estaciones de servicio cerradas, y segundo, las colas en los alrededores de las bombas.

Para la ciudadanía, esta circunstancia del combustible se agudiza cada día que transcurre, asegurando que no hay una información por parte de las autoridades nacionales y regionales que permita saber lo que realmente está ocurriendo.

Para Mariano Riera lo del combustible "no tiene un final feliz", acotando que pasa el tiempo y nada se termina de solucionar.

"Ya ni sé qué pensar, porque cada día esto es peor. No es solamente en las estaciones llamadas subsidiadas, que todo es una locura, también está pasando en las denominadas Premium o internacionales. Por un lado no hay gasolina, y por otro, te quieren sacar un ojo para surtirte", acotó.

Riera manifestó que el Gobierno Nacional pareciera que goza con esto. Esto no es un asunto desde una perspectiva política, señaló el conductor, "esto nos tiene que llamar a la reflexión, porque esta gente será que no se percata por todo lo que uno pasa. Dormir de madrugada fuera de una bomba, aguantar que un funcionario de la policía o de la GNB te grite, hasta pagar más de lo correspondiente en bolívares o divisas... es solamente en Venezuela, pero aquí estamos guapeando, no hay mal que dure 100 años", argumentó.

Esteban Cabrera, por su parte expuso, "alguna mano peluda mece la cuna de la gasolina en el estado Aragua". Indicó que en Caracas y Valencia no se presenta este problema, porque aunque se registren algunas colas en los alrededores de las estaciones de servicio, casi todos logran abastecer.

"Alguna cosa le hicimos a Papa Dios o le robamos el caramelo al Niño Jesús, porque algo estamos pagando. El gobernador dice poco, sólo se le escucha decir con ritmo Aragua Potencia, pero más nada de eso. Esta es una situación que afecta a todo un pueblo, y si Pdvsa no quiere dar alguna explicación, Marco Torres debería apoyarnos y buscar respuestas para transmitirlas y dar tranquilidad; pero esto es una zozobra", enfatizó.

Cabrera precisó que Aragua está quedando para el olvido de las autoridades nacionales. "Ellos dicen rimbombante que este es el estado de la revolución, pero deberían atenderlos como tal; aquí nuestra revolución es guapear porque tenemos que soportar hasta calamidades para poder surtir gasolina. Pregunto, porqué estamos pasando esto", subrayó.

Ernesto Villegas Andrade mencionó en cambio que "posiblemente se está presentando las largas colas en las estaciones de servicio o bombas cerradas, a causa de la semana de flexibilización, es decir, hubo más movimiento en la calle y por ende, más necesidad de cargar combustible".

Para el joven conductor, la responsabilidad de la situación del combustible no puede recaer sólo en las autoridades nacionales. "Aquí tenemos que estar claros; no es un secreto todo lo que se está moviendo bajo mesa, aquí los verdes buscan más verdes, los azules buscan lo suyo, el gandolero se suma a la fiesta. Hasta el que entrega la guía y cierra el portón busca su plata. Si, está bien, está sucediendo una problemática en lo estructural, pero en lo coyuntural también está pasando algo muy serio y nos está perjudicando a todos", enfatizó.

Villegas Andrade manifestó que el presidente Maduro debe meterle la lupa a Aragua por lo que viene sucediendo en las bombas subsidiadas y "dolarizadas". "Esto no se entiende, en una llega más que en las otras, y ojo, no es por la demanda. O no hay una planificación o el mapeo está condicionado, por ello, el mercado negro gana más espacio", destacó.

Lucía Gómez fue mucho más directa, "esto no tiene nombre, hay mucha desorganización al respecto. Deja en evidencia que Rafael Lacava en Carabobo y Héctor Rodríguez en Miranda, son muchos más efectivos y eficientes al momento de planificar en cuanto al cronograma regional de combustible, llámese gasolina o diesel, y que no vengan a decir que es porque tienen a las refinerías cerca".

Gómez puntualizó que hay muchos intereses ganados por un lado, "donde solamente algunos ganan. - Si lográramos tener periódicamente gasolina, el malestar sería poco, pero no es justo que estemos pasando por todo esto. Ya ni siquiera publican el cronograma para abastecer gasolina por cédula y día, ni la aplicación whatsApp sirve. Pareciera que les encanta vernos así en cola permanente y anarquía - resaltó.

La dama expresó que la situación del combustible se ha convertido en un gran elefante blanco que favorece a algunos pocos. "Estoy guapeando con mis hijos en esta cola, esperando que los militares se dignen a pasarme, porque primero tienen que pasar los apoyo entre comillas; aquí es la ley del más vivo, el de dame 20 o 30 lechugas, o déjalo pasar porque lo envió el político tal o el general tal; esta es nuestra cruda realidad", concluyó la dama que se encontraba en San Agustín, a unas cuadras de la estación de servicio clasificada como "subsidiada".

