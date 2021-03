Charcuteros preocupados por las bajas ventas

Los vendedores de diferentes charcuterías de Maracay han reportado que las ventas han estado muy bajas en las últimas semanas. La situación, a consideración de los charcuteros se debe a varias razones; la primera, los costos de los productos. La segunda, el poder adquisitivo del maracayero está por el suelo, y tercero, los precios son cotizados en divisas, lo que pone las cosas color de hormiga.

Los precios de los rubros de charcuterías, en este caso, el jamón, la tocineta y otros aumentan con cierta regularidad. Y mientras esto ocurre, la mayoría de los embutidos no son la elección inmediata de los clientes, ocasionando preocupación entre propietarios y encargados de los negocios del Mercado Municipal de Campo Alegre, al sur de la Ciudad Jardín.

Algunos charcuteros coincidieron que anteriormente vendían kilos y kilos de jamón en sus diversas presentaciones, "pero ahora no vendemos la mitad, como consecuencia de los precios que hacen que el consumidor se vea imposibilitado de adquirirlos; esta es nuestra apreciación".

Los charcuteros buscan las alternativas para poder vender, en algunos casos juegan con combos, como ofertar paquetes de morcillas, chorizos y chinchurrias, y en otro, ofrecen mínimas cantidades en charcutería, por ejemplo, 100 gramos de jamón (trozos o rebanadas).

Enmanuel Sojo, encargado de un negocio en el mercado de Campo Alegre, manifestó que las ventas han estado muy bajas, exponiendo que son pocos los clientes que compran por kilo. "Está difícil lo que estamos viviendo, tanto los compradores como los vendedores. Los precios están duros y esto ocasiona que las ventas estén flojas y malas", argumentó.

Damaris Segnini hizo referencia por su parte, que mientras no se tenga control de los precios, todos nos veremos afectados.

Recalcó que en los actuales momentos los rubros más buscados, son el suero y el queso duro. "Las ventas son pocas en jamón y otros embutidos, ya no es como antes, que vendías hasta cuatro piezas de cada rubro. Uno busca ingeniarlas para ganar clientes, pero si no hay dinero seguiremos con panoramas de este tipo. Las ventas están súper flojas", aseguró la comerciante.

Juan Da Silva, propietario de otra charcutería en el mercado de Campo Alegre destacó, "las personas están comprando más detallado que por kilo. Y se debe, porque sencillamente el poder adquisitivo no es suficiente, no alcanza".

Da Silva puntualizó que se ha optado por ofrecer distintos rubros o variar las ventas con combos que no hagan mucha mella al bolsillo de la clientela.

Amalia Díaz, consumidora, señaló que hay que hacer magia con el dinero para poder comprar queso, jamón y de vez en cuando chorizo y morcilla. "Antes se podía comer una arepa rellena con jamón, queso, mantequilla y otra cosa más; ahora de broma y lleva solamente aire", subrayó.

TABLA DE PRECIOS (Kilo)

Jamón de Pierna 11.000.000

Jamón de Espalda 10.000.000

Jamón Fiambre 8.000.000

Jamón de Pavo 11.000.000

Jamón Ahumado 12.000.000

Jamón Arepero 10.000.000

Jamón Pavo Ahumado 11.000.000

Queso Amarillo 13.600.000

Queso Mozzarella 8.800.000

Queso Paisa 9.000.000

Queso Los Frailes 20.000.000

Queso Pecorino 32.000.000

Queso Chedar 10.000.000

Boloña con Pimentón 6.400.000

Mortadela de Pollo 4.800.000

Mortadela Extra 9.000.000

Mortadela Tapara 15.000.000

Boloña de Pollo 8.000.000

Tocineta Ahumada 18.000.000

Chuleta Ahumada 12.600.000

Huesito Ahumado 5.400.000

Peperoni 18.000.000

Salchicha de Pollo 5.600.000

Salchichón 38.000.000

Chorizos 5.000.000

Mortadela Económica 3.000.000

Morcilla 5.000.000

Chinchurrias 5.000.000

Pernil Ahumado 14.400.000