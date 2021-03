Turmereños tratarán de comprar pescado seco

Como es tradición en Semana Santa, muchas personas se dedican a preparar pescado seco o salado, de acuerdo a distintas recetas, con el fin de cumplir con las tradiciones culinarias de la Semana Mayor.

No obstante, en sondeo realizado en el casco central de Turmero pudimos notar que la gente no está muy segura de cumplir con esta tradición debido a una hiperinflación que no cree en religión.

Con respecto al tema, María Colmenares indicó, "bueno si la posibilidad lo amerita y hay dinero para comprar aunque sea un poquito, continuaré con la tradición, porque los costos están un poco elevados, generalmente por tradición comemos pescado seco".

Por otro lado, Omar Castro destacó, "bueno en Semana Santa siempre compramos, sin embargo, estamos como dice esperando que los precios no se incrementen; la solución es comprarlo antes que llegue la zafra para evitar que se pongan más caros".

Entre tanto, Sandra de Galindo aseveró, "bueno si hay dinero se compra, el año pasado no pudimos comprar en la casa, este año de verdad se ve un poco difícil que comamos pescado, no queremos perder la tradición; pero en estos tiempos es básicamente una incertidumbre".

Por su parte, los comerciantes y vendedores del pescado seco aseveraron que están a la espera de los clientes y que poco a poco a medida que se acerca la fecha de la Semana Mayor.

En este sentido, Edwar Olmos acotó, "esperamos que la semana entrante, o a pocos días de comenzar la Semana Santa podamos tener un repunte en las ventas del pescado no sólo seco o salado, sino también en todas las presentaciones".

De esta manera se pudo conocer que la especie Carite es uno de los más costosos, siendo su precio de 5$ el kilogramo; mientras que el pargo blanco, bonito y curvina oscilan entre 3 y 4$ por cada kilogramo.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA