Con la llegada las precipitaciones al municipio José Félix Ribas, los habitantes no tardaron en expresar sus pesares, aseguran que no puede caer una “lloviznita”, porque todo comienza a colapsar, causando su malestar y en muchos casos molestia, por los estragos que en muchas ocasiones suceden.

En este sentido, los residentes, quienes se consideran afectados, manifiestan que todas las zonas de las cinco parroquias de la entidad se ven acontecidas con las precipitaciones, pero el punto focal está en la avenida Francisco de Loreto, específicamente en las adyacencias de la esquina de Soco, en La Victoria: allí, las fallas en el sistema de drenaje hacen que las calles y aceras se inunden, consiguiendo que las personas se monten en los muros y en ocasiones “salten la tablita”, para poder pasar de una calle a otra.

Con respecto a este tema, los ciudadanos indicaron que los efectos desfavorables de estas lluvias, no sólo correspondían a este fenómeno natural, sino también a la fragilidad, que se origina por la falta de un adecuado y preventivo mantenimiento de alcantarillas y drenajes.

Aunado a esto, señalaron la falta de planificación de construcción de nuevas de estas estructuras que impidan este tipo de hechos, que en muchos casos ponen en situación de trance a las personas y a los bienes que les pertenecen.

“En La Victoria no pueden caer tres gotas, porque ya todos se vuelve una locura. Es asombroso, como todo se llena de agua, ya que las alcantarillas se tapan y con eso las deficiencias se acentúan, no sólo para caminar, sino a la hora de tomar un medio de transporte público, pues no sólo nos mojamos con esa agua, sino que también el servicio tarda más de lo normal”, señaló Ninoska Campos.

De acuerdo con lo opinado por Campos, Candelario Caballero agregó: “Llevamos años pasando las de Caín con este inconveniente. Los gobiernos pasan y nadie se acuerda, sino hasta que llueve. Necesitamos que se tomen en cuenta los verdaderos inconvenientes que aquejan a la ciudad y un sistema de drenaje óptimo es indispensable”.

En resumidas cuentas, los ciudadanos hacen un llamado a las autoridades pertinentes para que tomen cartas en el asunto, puesto que este es un problema, que aqueja tanto a propios como a visitantes. “Hemos visto como la alcaldía ha hecho limpieza de drenajes en otros sitios, pero este al parecer se le ha olvidado. Es necesario que metan la lupa en estas dificultades que nos aquejan”, dijo Marina Peña.

DANIEL MELLADO | elsiglo – La Victoria