Los habitantes del sector San Rafael en Santa Cruz, municipio Lamas, están a la espera de que los entes gubernamentales solucionen el problema de asfaltado y falta de alumbrado en la calle Lamas.

Angélica Vargas, vecina del sector, indicó que hace tres años comenzaron a desbordarse las tuberías de aguas negras, lo que trajo como consecuencia el derrumbe de la tubería principal.

“La falla fue corregida, abrieron la calle, cambiaron la tubería, volvieron a cerrar, pero no asfaltaron y el polvero que se desprende de allí es insoportable”, dijo.

Señaló la denunciante que el polvillo se mete dentro de las casas y genera suciedad y enfermedades respiratorias. “Además de ensuciar se generó una epidemia de tos, gripe y problemas respiratorios a consecuencia de la gran cantidad de polvo”.

Por su parte, la señora Yamel García comentó: “Gracias a Dios arreglaron el problema de cloacas, ahora falta que terminen de asfaltar para eliminar la gran cantidad de polvo que se desprende nos pica en la piel y nos poden ronco. Además esperamos que para próxima jornada nos coloquen los bombillos, ya que estamos a oscuras y eso presenta un peligro”.

María De Jesús Torres, conocida como “Chucha”, dijo que a sus 90 años no tiene fuerzas para cargar un tobo de agua y regar la calle para aplacar el polvo. “En varias oportunidades me he enfermado con gripe y me cuesta un poco respirar debido al polvo que se desprende de la calle, lo único que pedimos es que asfalten para que se aplaque el polvo y baje la epidemia de gripos y enfermos respiratorios en la comunidad que afecta a mas 30 familias”, terminó diciendo la denunciante.

IRIOS MÉNDEZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA