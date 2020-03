Los habitantes de la calle 2 de la urbanización Las Mercedes en La Victoria, denunciaron seguir padeciendo a consecuencia no sólo del colapso de la red de aguas servidas, sino también de los trabajos inconclusos que dejaron los entes competentes en la zona.

En este sentido, tanto los afectados como los transeúntes, indicaron que ahora no sólo conviven entre olores putrefactos y plagas, sino con un gran cráter que no permite que nadie pase por esta vía, obligándolos a prácticamente mantener un toque de queda.

Asimismo comentaron que este problema data desde hace aproximadamente dos años, cuando realizaron trabajos de arreglo de esta índole, de ahí en adelante al parecer todo fue empeorando, hasta principios de este año cuando se acercaron autoridades de la municipalidad a solucionar el problema.

“Vinieron a principios de año de la Alcaldía y midieron, abrieron unos huecos con la promesa de solucionar el problema, porque iban a colocar nuevos tubos, pero eso quedó en el olvido y pasó el tiempo y mira como vamos, siguen corriendo las aguas de las cloacas, ahora no podemos caminar y nadie se hace cargo de esto”, comentó Isaura Campos.

El señor Rafael González agregó, “estamos viviendo así desde septiembre del año pasado, cuando las cloacas colapsaron; en vista de eso la comunidad trató de destaparla pero no pudo, por lo que llamaron a Hidrocentro y abrió un hueco para solucionar y lo dejaron así abierto. Desde al año pasado por aquí no pasa vehículo alguno, debemos caminar para poder transportarnos”.

Por su parte, Eladio Carrasco también vecino dijo, “esto afecta a todos los vecinos, porque no sólo no nos deja caminar, sino que ha obligado a muchos a irse de sus casas porque están enfermos y empeoran con el olor. Es una realidad que no sólo afecta a esta calle, sino a muchas otras de esta parte de La Victoria, es realmente preocupante”.

Entre tanto, los vecinos y transeúntes del sector 5, hacen nuevamente un llamado a las autoridades competentes para que terminen de una vez y por todas de resolver esta dificultad, que no los deja llevar un nivel de vida digno como lo estipula la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

