Ante la constante preocupación y dificultades para realizarse sus tratamientos, pacientes que libran la batalla contra el cáncer, piden a las autoridades la reactivación de la máquina para radioterapia en el Hospital Central de Maracay, así como los insumos de alto costo y reactivos nucleares para la realización de importantes estudios como el GammaGrama óseo.

Actualmente no hay instituciones públicas con las que puedan contar los pacientes oncológicos, ya que, según las declarantes, hace más de dos años las fallas se agravaron y aunque hubo un intermedio en el que reactivaron las radioterapias, fue poco lo que duró en funcionamiento, serías unos escasos dos meses.

Mientras que en el sector privado, una radioterapia cuesta hasta 80$ cada una y mandan entre 20 y 30 a los pacientes según el avance del cáncer. Así lo señaló María Abreu, quien forma parte de una organización de pacientes, que mantiene la lucha activa para mejorar las condiciones de vidas de quienes actualmente padecen esta dura enfermedad, así como los que ya poco a poco la han superado, pero que de igual forma se deben mantener en un control minucioso.

Refirió que hasta ahora manejan conocimiento de unos 600 casos, entre niños, jóvenes y adultos con distintos padecimientos oncológicos, pero claro está hay muchos más a nivel regional así como nacional, ya que las dificultades forman parte de la crisis nacional en materia de salud.

Por otro lado, Ivón Ortega recalcó que para la medicación tampoco reciben apoyo de las instituciones públicas y muestra de ello, es que en Corposalud tienen mucho tiempo sin que los doten de las medicinas requerida por los pacientes y ni siquiera les reciben las fichas que permitan incorporarse al control, de forma tal, que en el momento que lleguen, sean incluidos entre los beneficiarios.

En ese sentido cada día se les pone más cuesta arriba la adquisición de los medicamentos y la realización de los estudios, pues obligatoriamente debe acudir al sector privado, lo cual es sumamente costoso y hasta impagable por muchos, por lo que en algunos casos han tenido que vender sus pertenencias y/o propiedades.

Por ejemplo las pastillas para las quimioterapias para control hormonal están costando cerca de dos millones de bolívares y duran cuando mucho un mes, siendo un tratamiento que deben mantener por varios años. Mientras que las quimioterapias por vía endovenosa valen: 35$ la Gencitavina, 45$ Carboplatino y la Doxorrubicina 25$.

Es de acotar que en Senosalud y Isena reciben un apoyo que valoran mucho, pero los servicios son bastantes limitados. En ese sentido, piden un plan especial para pacientes oncológicos e incluso ya presentaron la solicitud al gobernador Marcos Torres, quien les afirmó que estaban trabajando en eso, porque no habían divisas para solventar, pero que ya estaban las conversaciones adelantadas. No obstante piden que el tema no vaya a ser dejado en un segundo plano, ya que lamentablemente el cáncer no espera y necesitan respuesta con urgencia, reiteró Abreu.

