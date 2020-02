La plataforma Digital YouTube cumple 15 años

Este viernes YouTube cumplió 15 años. Fue el 14 de febrero de 2005 cuando YouTube se registró como sitio web con el fin de crear un lugar que permitiera a los usuarios de todo el mundo compartir vídeos. Hoy la plataforma tiene más de 2.000 millones de usuarios al mes y cada minuto se suben 500 horas de vídeo.

Susan Wojcicki, CEO de YouTube agregó en una carta por los 15 años de la plataforma digital: “Lo que más me sorprendió cuando se lanzó YouTube fue que muchos otros usuarios querían ver esos vídeos sobre la vida cotidiana. Bailes divertidos, niños haciendo cosas curiosas y, por supuesto, muchos vídeos de gatos”

En 2005 aún no existían la mayoría de redes sociales actuales. Facebook nació en 2004 pero no se abrió a todo el mundo hasta 2006, año en que nació Twitter, e Instagram no llegaría hasta 2010.