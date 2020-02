Mujeres que hicieron historia en los 92 años de los Oscars

Este año las nominaciones a los Oscars nuevamente estuvieron envueltas en una polémica grandes. Ante la falta de diversidad entre los nominados y la ausencia por completo de mujeres en la categoría de Mejor Director podemos entender que aún queda mucho trabajo por hacer para ver cambios reales y profundos en la ceremonia en esta área.

Sin embargo, en esta oportunidad queremos celebrar y honrar a todas las mujeres en los Oscars que desde hace 92 años han dejado su huella y serán recordadas por siempre en la historia por ser pioneras en sus distintos rubros.

No fue hasta el año 2010 cuando el mundo entero vio a Kathryn Bigelow convertirse en la primera mujer en ganar el Oscar como Mejor Director gracias a su trabajo en The Hurt Locker (Zona de Miedo). Ese año Kathryn se puso por encima de dos titanes del cine: James Cameron (nominado por Avatar), quien además es su ex-esposo, y Quentin Tarantino [nominado por Inglorious Bastards (Bastardos sin Gloria)].

Esta directora italiana hizo historia en 1977 cuando fue la primera mujer nominada como Mejor Director en la entrega de ese año por la película Seven Beauties.

Meryl siempre será nuestra favorita, no por nada ha logrado 21 nominaciones al Oscar en su carrera, siendo la actriz más nominada en la historia. Ha ganado en tres ocasiones: 1979 como Mejor Actriz de Reparto por Kramer vs Kramer, 1982 como Mejor Actriz por Sophie’s Choice y en 2011 como Mejor Actriz en The Iron Lady.

La leyenda italiana fue la primera actriz en ganar el Oscar por actuar en un idioma diferente al inglés, específicamente como Mejor Actriz en 1961 por la película Two Women.

Con tan solo 10 años de edad, Tatum O’Neal es la actriz más joven en ganar un Oscar, lo hizo en 1973 como Mejor Actriz de Reparto por su papel en Paper Moon.

Algunas de las películas que le han valido nominaciones a Streep al Oscar han sido: Out of Africa, The Devil Wears Prada y The Post.