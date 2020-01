El precio de la harina de maíz precocida ha mantenido su precio estable desde la semana pasada, a pesar de que el mismo varía según esté el dólar, divisa que se cotizó casi a los 80 mil bolívares, el paralelo el jueves pasado.

Sin embargo los consumidores destacaron que los precios están elevados para la situación que se está viviendo en el país por la inflación, destacando que el sueldo mínimo no alcanza para las compras necesarias de los productos de la cesta básica.

En este sentido, Zoraida Tovar aseveró, “hay sitios donde se mantienen más baratas que otras, siempre uno trata de buscar lo más económico y la marca más accesible al bolsillo”.

Entre tanto, Betty Martínez destacó, “los productos sean cual sean están muy caros, ya uno no haya que hacer para comprar comida, ya un kilo de queso no se puede comprar, nos iremos a morir de hambre, el sueldo no alcanza para nada”.

Por otro lado, Alexis Villarreal dijo, “todo se pone caro todos los días, hay sitios donde los precios han variado pero por poquito, mientras que en otros los incrementan de manera indiscriminada, ya no se puede vivir pese a que tenemos un aumento de sueldo”.

Las harinas de maíz precocida varían sus precios según la marca que se esté buscando y el local comercial donde se adquiera, resaltaron los consumidores que hay que caminar un poco para conseguir precios más baratos.

El producto para elaborar las arepas o empanadas de una marca reconocida oscila en 65 mil bolívares; mientras que la de la marca del Gobierno está en 60 mil; por su parte la harina leudante se cotiza en 80 mil bolívares.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA