El Consejo Legislativo de Carabobo eligió este jueves la junta directiva para el período 2020, ratificando al legislador Juan Samuel Cohen, en la presidencia y Betzabeth Arroyo en la vicepresidencia del parlamento carabobeño.

En acto, cuyos honores fueron rendidos por la Banda 24 de Junio con la interpretación del Himno Nacional, se procedió a presentar las fórmulas para el nuevo período legislativo y correspondió al legislador José Manuel Flores, jefe de fracción del PSUV, presentar la propuesta que incluía a los legisladores Cohen y Arroyo en la junta directiva, junto a María Eugenia Araujo como secretaria de Cámara.

En su intervención, Flores disertó sobre los acontecimientos políticos que se suceden en el país, los cuales a su juicio no están ajenos al contexto mundial “y lo ocurrido en la Asamblea Nacional es una señal de que es posible redibujar al país y conducirlo a su estabilidad política y social”.

Para Flores, se seguirán construyendo caminos para estabilizar el diseño político que la Constitución establece, en paz y no desde la guerra e incertidumbre “el país se enrumba a escenarios políticos de participación que le abrirán cauces a la estabilidad en la toma de decisiones y Carabobo no está al margen, pues este estado ha formado parte de los caminos de integración de los más diversos sectores de la sociedad y en ese sentido el gobernador Rafael Lacava ha dado grandes aportes por su talante democrático que no se expresa sólo desde la formalidad institucional sino que asume, desde el lenguaje sencillo, la comunicación directa con su gente y ese aporte es determinante en este momento histórico”.

“En la actualidad hay las condiciones reales para que este país salga del atolladero al que nos llevaron las agresiones imperiales, para poder así reconstruirlo con la participación de todos los sectores y en esto, es innegable la participación protagónica de un gobernador como Rafael Lacava, leal al presidente Maduro y su proyecto estratégico que hoy enrumba este barco de la República Bolivariana de Venezuela”, agregó.

Para Flores, ese modelo de gobierno de Lacava y su forma de conducirlo, es el que se inscribe de manera directa para el desempeño de nuestro Consejo Legislativo “en el engranaje que significa esa institucionalidad que soporta una gestión dirigida a la estabilidad y el compromiso de dar respuestas, por ello hoy ratificamos nuestra junta directiva, pues empezamos a ver que el compromiso de quienes estamos aquí es más obligatorio y quien se ha venido destacando en ese engranaje es Samuel Cohen por ser la fuerza que alimenta la práctica política de Rafael Lacava”.

UN AÑO DE LOGROS

El presidente ratificado Juan Samuel Cohen auguró un 2020 en el Consejo Legislativo próspero de grandes logros y satisfacciones para el pueblo “y eso ocurre si todos sumamos voluntades con sentido común, pues eso depende de todos nosotros, para demostrar que puede ser posible tener un mejor pueblo, gracias por la confianza pues siempre apostamos a no quedar mal para construir el Consejo Legislativo que se merece el pueblo de Carabobo”.

“Este es un espacio coyuntural y será hasta que Dios, la revolución y ustedes me lo permitan, y con humildad reconozco que el 2019 fue de muchas tensiones y convulsionado, y este pueblo noble logró culminarlo, a pesar de la canalla derecha que pretendió arrebatarle el poder al pueblo y en momentos más que nunca la unidad que nos pidió Chavez ese 8 de diciembre, debe prevalecer en los patriotas, más allá de la concisión ideológica, pues se trata de los intereses de la Patria”, añadió.

Dijo que “las cosas no dependen de un gobierno, pues en tiempos de dificultades económicas debemos revisar lo que se ha ejecutado en Carabobo, con Lacava buscando sumar voluntades sin necesidad de meter la mano en el erario público, “por lo que debemos sentirnos orgullosos del gobierno que tenemos”.

Una vez juramentado por el poder popular presente en el hemiciclo, Cohen procedió a hacer lo mismo en la persona de la vicepresidenta Arroyo, la secretaria María Eugenia Araujo y la subsecretaria Alejandra Acosta, a su vez designó a los legisladores José Manuel Flores, Blanca Rodríguez y Nadezha Acosta para informar al gobernador Lacava la conformación de la junta directiva.

elsiglo