La International Champions Cup, el torneo amistoso de clubes que cada verano tiene lugar en diferentes estadios de Estados Unidos, Europa y Asia, planea mantener en el futuro una estructura reducida de doce clubes, como esta edición, y confía en recuperar a clubes como el Barcelona, ausente este año.

Esta competición amistosa, que en esta edición disputan el Real Madrid y el Atlético, los italianos Milán, Inter, Fiorentina y Juventus, los ingleses Manchester United, Tottenham y Arsenal, el Bayern Múnich alemán, el Benfica portugués y el Chivas mexicano, planea a futuro mantener ese número de clubes, más reducido respecto a anteriores veranos cuando contaban con hasta 18 equipos.

«Este es el número de clubes que vamos a ver en la International Champions Cup en adelante. Después de analizar el calendario del año pasado, hemos notado que este número de equipos tiene más sentido para el torneo, por varias razones», explicaron a EFE fuentes de la empresa Relevent Sports Group, organizadora del torneo.

No obstante, en esta edición no han estado los campeones de la Liga de Campeones (Liverpool), LaLiga Santander (Barcelona) ni la Premier League inglesa (Manchester City), un aspecto que desde la organización del torneo no creen que signifique que esta competición amistosa haya perdido importancia.

«Realmente no está perdiendo importancia. Estos tres equipos podrían estar al año que viene en el torneo y seguimos teniendo un trato cercano con todos ellos. Por ejemplo, el Manchester City participará en la ICC femenina el próximo mes; y el Barclona tenía obligaciones prioritarias en Asia», revelan desde la organización.

Los rectores de la International Champions Cup, un torneo surgido en 2009 bajo el nombre de World Football Challenge que tomo su nombre actual cuatro años después, se mostraron satisfechos con la afluencia de público a los partidos de este verano, aunque admitieron cierta caída de la demanda en Estados Unidos.

«Estamos satisfechos con la asistencia en los partidos de este año. Tenemos grandes clubes jugando en Europa y Asia en los que la asistencia creció, y en los Estados Unidos fue ligeramente menor. En general, es una asistencia comparable a la del año pasado», explicaron a EFE desde Relevent Sports Group.

En esta edición, los partidos de este torneo se han repartido entre Estados Unidos (diez encuentros, entre ellos el derbi Real Madrid-Atlético), Asia (cuatro encuentros entre China y Singapur) y Europa (tres partidos a disputar aún en Estocolmo, Londres y Cardiff).

Un esquema que implica grandes viajes para clubes europeos, que durante esta época están preparando la próxima temporada pero aún así acuden a la llamada de este torneo.

«Ofrecemos a los clubes una experiencia de clase mundial para entrenar y jugar contra los mejores clubes del mundo ante decenas de miles de aficionados en Estados Unidos, Europa y Asia», defienden desde esta compañía estadounidense, que asegura que está «buscando oportunidades» para nuevos escenarios, aunque siempre centrados en esas tres áreas geográficas. EFE

