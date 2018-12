¿Existe una rivalidad entre las hermanas Kim y Kourtney Kardashian?

Loading...

En un capítulo reciente de Keeping Up with the Kardashians, Kim tuvo una fuerte pelea con Kourtney porque ella decidió no aparecer en una sesión de fotos que Kim estaba planeando. Ahora, en el episodio que saldrá este 2 de diciembre, la esposa de Kanye West explica que dijo eso porque la ex de Scott Disick es “la más aburrida” de todas las hermanas.

Un clip de la serie KUWTK rondó por internet mostrando la “enemistad” entre Kim y Kourtney cuando la segunda se negó a salir en el calendario de sesiones de fotos de Kim, a lo que ella respondió:

“Nadie te quiere en la maldita sesión de fotos. ¡Vete de aquí! Yo la estoy planeando, así que no te queremos en este momento. Necesito que Kourtney no sea tan j***damente molesta, como si ella fuera la que estuviera organizando esto, porque no lo está haciendo. Ella es la menos emocionante de ver”, dijo muy enojada y con bastantes groserías.

Y en el último episodio que aparecerá el 2 de diciembre en Estados Unidos, podremos ver a Kourtney hablar con Scott Disick y Kim acerca de los comentarios de Kim recibió tras haber dicho eso, comentando “Oh por Dios, la gente se está volviendo loca. Todos odian a Kim por su comentario en el show”.

En ese momento, la dueña de KKW Beauty intenta aclarar a lo que se refirió esa vez, explicando: “¡Me odian! Nos peleamos y le dije ‘Eres la menos emocionate de ver’. A lo que me refería es a que eres la más aburrida de todas. La gente piensa que es como si hubiera dicho: ‘mata a tu mamá’.

Kortney le contesta diciendo que no lo intentara justificar, que si no fuera por su personalidad y forma graciosa de ser, el show no existiría.

