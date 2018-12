Loading...

Las pocas semanas que faltan para cerrar 2018 podrían dejarnos una nueva pareja sorpresa formada por dos estrellas del mundo de la música y el cine respectivamente, una combinación muy frecuente en esos círculos que, sin embargo, siempre consigue generar una fascinación similar.

Según la información a la que ha tenido acceso el tabloide The Sun, la cantante Rita Ora no solo acaba de estrenar álbum -‘Phoenix’, su primer trabajo en seis años-, sino que también podría haber encontrado de nuevo el amor junto al actor Andrew Garfield.

“Rita les comentó algo a sus amigos acerca de su nuevo romance hace un mes. Pero en los últimos días la situación se ha vuelto más intensa y ella ha empezado a comentar que lo que tienen es real y que él podría ser el definitivo. Aún es muy pronto, pero se gustan mucho y quieren ver qué sucede. Sus respectivas agendas lo complican todo, pese a lo cual entre ellos existe una conexión auténtica”, apunta un informante cercano a la estrella del pop.

La última relación que se le había atribuido a la artista alrededor del pasado septiembre fue con el productor Andrew Watt, aunque ella misma se encargaba de aclarar en aquella época que su vida romántica era básicamente inexistente.

“Literalmente no tengo vida sexual. He estado trabajando tan duro que, incluso teniendo la oportunidad de hacerlo, prefiero irme a casa a descansar. Te lo juro por Dios, en una ocasión me dije: ‘Bueno, no me importa quedar para tomar algo’. Pero luego pensé que había quedado con alguien para cenar después y al final pensé: ‘No, lo único que necesito ahora es irme a dormir’. Pero la verdad es que no me importa, es una buena señal porque significa que me encuentro en una etapa muy buena, como mujer y como persona que está muy ligada a su trabajo. Estoy muy ilusionada y también soy optimista acerca del futuro”, confesaba a Vogue.

En el caso del antiguo protagonista de Spiderman, su romance más mediático fue sin duda el que compartió con su compañera de reparto en esos filmes, Emma Stone, y más tarde se le relación temporalmente con otra actriz, Susie Abromeit, pero lo suyo tampoco consiguió superar la prueba del tiempo.

