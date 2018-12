Lady Gaga le dedica un emotivo mensaje a su compañero en “Star is Born” Bradley Cooper

Apenas hace unas semanas Lady Gaga y Bradley Cooper sorprendieron con su gran actuación en el remake de Star is Born, ahora es la cantante quien vuelve a conmover al público con su homenaje al actor durante la 32º edición del American Cinematheque Adward, que reconoce el trabajo de algunos actores en la industria del cine.

Cuando llegó el turno de que subiera al escenario, la intérprete de ‘Born this way’ no pudo contener las lágrimas al dedicarle un emotivo mensaje a su compañero.

“Me escapé de Stefani durante mucho tiempo. Me puse capa de superhéroe y me llamé Lady Gaga . Me desafiaste a sumergirme profundamente en un lugar donde tenía que volver a verla, volvería a ser Stefani”, dijo la cantante.