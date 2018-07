La confesión de Khloé Kardashian que sorprendió a sus seguidores

Khloé Kardashian ha hecho una confesión con respecto a su familia, a través de su red social de Instagram, en la que ha dejado con la boca abierta a sus miles de seguidores.

La mediática ha comentado que su hija True ha sido el regalo más grande que podría haberle dado la vida. Sin embargo, Khloé reconoce que antes de que supiese el sexo del bebé, ella lo que realmente deseaba era un niño. Así lo escribió la protagonista de Keeping Up with the Kardashians en un mensaje que escribió en Twitter.