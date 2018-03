Debe decretarse emergencia en sector salud de Carabobo

Tras una visita a la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera, incluyendo las morgues que allí funcionan, el diputado de la Asamblea Nacional Leandro Domínguez anunció que solicitará ante el gobernador de Carabobo el decreto de emergencia en materia de salud en la entidad.

Alrededor de las 9:00 de la mañana el parlamentario llegó a la morgue de Valencia, adscrita al Servicio Nacional de Medicatura Forenses (Senamecf), así como al servicio de anatomopatología del hospital, para realizar una inspección y establecer las condiciones en que se encuentran sus instalaciones.

En el primero no lo dejaron pasar, pues debía cumplir unos requisitos, mientras que en el segundo se reunió con la encargada del lugar.

El también miembro del Parlasur precisó que visitaría la emergencia del hospital y otras dependencias.

Dijo que eran muchas las denuncias recibidas, como es el caso de la emergencia, cuya entrada está siendo remodelada, pero al “‘carro de Drácula’ se le habrían terminado los recursos para continuar los trabajos”.

Comentó que en el centro de salud no está funcionando como debe ser el banco de sangre por falta de reactivos, no hay comida para los pacientes, los ascensores no funcionan y no existen ambulancias para la prestación gratuita del servicio a los pacientes del hospital que lo requieren. Los equipos para las transfusiones de sangre a las personas con diabetes tampoco están funcionando y el pueblo se está muriendo de desidia.

Sumado a eso, tocó el tema de las morgues, las cuales están colapsadas y la parte posterior de estos lugares son utilizados para hacer las necesidades fisiológicas. Tampoco las cavas de refrigeración para los cadáveres funcionan.

De la misma manera, el parlamentario denunció además que los familiares se quejan porque tardan bastante tiempo en retirar el cadáver de su ser querido y en el peor de los casos les cobran una cuota que supera los 10 millones de bolívares para poder retirar el cuerpo del departamento de patología forense.

En ese sentido, dijo que muchas de esas personas que son casi obligadas a pagar, no cuentan con recursos para trasladar el cadáver a otra jurisdicción y menos para comer, por lo que es difícil cancelar una cantidad de dinero para poder llevarse a su deudo.

Resaltó que en las próximas horas y ante la situación crítica en la entidad, solicitará por escrito al gobernador Rafael Lacava que decrete la emergencia de salud en el estado.

Reconoció que el mandatario regional recibió un estado devastado, pero como máxima autoridad debe asumir su responsabilidad y no obviar la crisis en materia de salud en Carabobo.

Adicionó que eso va más allá, porque toda la red ambulatoria no cuenta con insumos médico-quirúrgicos ni medicinas para atender a los pacientes.

Agregó que la CHET está prácticamente desolada y es triste observar cómo los pacientes se mueren de mengua.

