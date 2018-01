Pacientes de diálisis solicitan ayuda para su tratamiento

Desde hace algún tiempo los pacientes de diálisis de la ciudad de Maracay se han visto gravemente afectados por la escasez de medicamentos e insumos, los cuales son necesarios para combatir su enfermedad, sumado a esta problemática los pocos que logran encontrar mantienen un alto costo, por lo que se ven en la obligación de realizar grandes esfuerzos para obtener los mismos.

Tal es el caso de los pacientes que se realizan su tratamiento en un centro asistencial ubicado en la calle Libertad en la ciudad de Maracay, quienes manifestaron que en varias ocasiones se han visto en la obligación de llevar todos aquellos insumos que necesitan para su medicación.

Al respecto, David Ríos señaló que no tienen los insumos necesarios y los medicamentos se encuentran muy costosos, “antes nos regalaban el hierro, pero desde hace algún tiempo ya no lo dan, en las farmacias sí se consiguen, pero los precios están muy altos y no los podemos adquirir”, asimismo, comentó que aunque cobra su pensión, la misma no le alcanza para comprar todas las medicinas que requiere.

José Torrealba indicó que aunque en esta ocasión no se vio en la necesidad de llevar ningún tipo de insumo para su tratamiento, en otras ocasiones sí ha realizado grandes esfuerzos para comprarlos, “solo espero que esta situación se resuelva lo más pronto posible, el dinero no nos alcanza, en realidad se me hace muy difícil comprar todo lo que necesito”.

En este sentido, José Ronconis detalló que en reiteradas oportunidades ha tenido que llevar a este centro asistencial materiales como son los guantes, gasas, inyectadoras, entre otros, para realizarse su tratamiento, “acá muchas veces solo nos sacan líquidos mas no nos eliminan las toxinas por la misma falta de insumos”.

Por su parte, Elida Castro expuso que por esta semana solo van a dializar los días miércoles y viernes, “tengo entendido que serán estos dos días y a aquellas personas que traigan sus materiales, al parecer llegaron algunos insumos, sin embargo, no alcanzan para todos los pacientes”.

Finalmente, los pacientes de diálisis realizaron un llamado tanto al alcalde, Pedro Bastidas, como al gobernador del estado Aragua, Rodolfo Marco Torres, para que los ayude a solucionar los problemas que tanto los afecta, ya que gastan mucho dinero en medicamentos, los cuales están incomprables.

