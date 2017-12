Vecinos de Jobo Dulce llevan diez años esperando una casa digna

Integrantes del Movimiento de Pobladores Jobo Dulce, ubicado en el municipio Mariño, solicitan a las autoridades del Gobierno Nacional, regional y de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que les cumplan con el anhelado sueño de tener una casa propia.

Así lo aseguró Mayauri Silva, vocera principal del mencionado Movimiento, quien señaló que desde hace 10 años, las 19 familias esperan la entrega de una vivienda digna que permita mejorar la calidad de vida de sus hijos. “Nosotros somos revolucionarios, seguimos trabajando para que el proceso continúe y siga triunfando en cada proceso electoral, tal como lo hicimos para la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), la elección del gobernador Rodolfo Marco Torres y recientemente el proceso para elegir a los alcaldes, incluso todos nos prometieron que nos iban a reubicar, pero hasta el momento no han cumplido y eso está afectando mucho a nuestra familia, especialmente a los niños”, dijo.

Luego Silva agregó, “somos un movimiento bien organizado, invitamos a la alcaldesa Joana Sánchez a que nos visite para que constate la situación en que vivimos, sentimos que hemos sido manipulados por algunos políticos que se hacen pasar como revolucionarios, incluso tenemos un documento del Juez Agrario donde constata las condiciones deplorables en que vivimos, estuvimos trabajando en la campaña para el actual gobernador Marco Torres, pero pareciera que ya no se acuerda de nosotros, nos tratan como chavistas para unas cosas, pero para otras no, es decir, nos olvidan muy rápido, tal como está sucediendo con la entrega de las bolsas de comida, la caja CLAP, no nos dieron las tickeras del bono navideño ordenado por el presidente Nicolás Maduro”, aseguró.

Finalmente, solicitó una audiencia con el gobernador Marco Torres, tomando en consideración que el próximo año se realizarán las elecciones presidenciales. “Seguimos en nuestra lucha a favor de la revolución, pero también necesitamos una vivienda digna, es por eso que la Misión Vivienda en Aragua debe tomarnos en cuenta para que nos asignen la casa propia”, dijo.

LUIS CHUNGA | elsiglo

foto | MERWIN VALIENTE