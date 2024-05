Miembros de distintas asociaciones de jubilados y pensionados del estado Aragua, se reunieron en las instalaciones de la Federación de Trabajadores del estado Aragua, en la ciudad de Maracay, con el fin de planificar una concentración para exigir sus derechos el próximo 29 de mayo, en el marco de la conmemoración por el Día del Adulto Mayor.

Jubilados y pensionados convocan a una concentración para el 29 de mayo

Como parte de su lucha por la dignificación del Adulto Mayor, el gremio planea llevar a cabo una conglomeración para el miércoles 29 de mayo en la plaza Bicentenaria.

En ese sentido, el profesor Teodomiro Aguilar, presidente de la Asociación Civil de Educadores Jubilados y Pensionados Unidos de Aragua manifestó, «hemos decidido convocar para el 29 de mayo a las 9:00 de la mañana a una gran concentración para exigir nuestros derechos y mejores salarios, ante la grave situación que desde hace varias décadas venimos sufriendo los trabajadores, adultos mayores, jubilados y pensionados del estado Aragua y del país».

Asimismo, Aguilar señaló que actualmente son más de 5 millones de trabajadores que están padeciendo una situación sumamente difícil y catastrófica, debido a la falta de consideración por parte del Gobierno con el gremio de trabajadores, educadores, jubilados y pensionados.

«El Gobierno Nacional hasta la semana pasada se había olvidado de los educadores, trabajadores y se recordó que en el país existen jubilados y pensionados, sacando a relucir una ley que para nosotros está llena de contradicciones, que busca amarrar la conciencia de nosotros que durante varios años estamos en resistencia soportando y sobreviviendo a las condiciones infrahumanas a las cuales hemos estado sometidos, sin salario, sin pensiones, sin asistencia en la salud», alegó Teodomiro Aguilar.

En ese mismo orden de ideas, Aguilar hizo mención de algunas observaciones que tienen respecto la ley de protección de pensiones propuesta por el Ejecutivo Nacional. La misma es rechazada categóricamente y por la cual también protestarán en la concentración pautada.

«Se trata de un descuento o acumulación de un capital por parte de las empresas que hoy en día se encuentran en situación de quiebre o de recuperación en algunos casos con esa ley, traerá como consecuencia que ese porcentaje del 9% que se les va a descontar, recaiga nuevamente sobre los trabajadores y la sociedad en general», dijo.

En cuanto al aumento de los productos de primera necesidad; la ley, que además está divorciada de una reglamentación que garantice como va a ser distribuido ese capital acumulado», explicó.

Por su parte, Jhon Ceballos, presidente de los Jubilados de la Gobernación del estado Aragua y delegado de la Federación de Jubilados de Venezuela en esta entidad, extendió la invitación a participar en la convocatoria, añadiendo lo siguiente: «Le hacemos una cordial invitación al gremio de jubilados y pensionados del estado, a la ciudadanía en general, incluso a los activos que van en la vía de ser jubilados en un futuro, para que asistan a la concentración, con el fin de dar a conocer realmente nuestras inquietudes y necesidades».

Cevallos también mostró desde su punto de vista el descontento respecto al pronunciamiento del Gobierno con la ley de pensiones y la manera en que están llevando a cabo distintos procedimientos al respecto.

«El contenido de la ley nunca nombra a los jubilados, sino a los pensionados y hay muchas personas que están beneficiadas en el Seguro Social como pensionados, y nunca trabajaron en la administración pública, no estamos en contra de ellos, pero en el caso de nosotros que laboramos más de 30 años de servicio, que no se nos reconozca, no debería ser», instó Ceballos.

CRUZMARY TORRES (pasante) | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

LG