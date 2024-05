Preparar una Quesadilla de Carne no es solo un acto culinario, es una experiencia deliciosa que no querrás perderte. Originarias de México, las quesadillas son un plato versátil que ha conquistado paladares en todo el mundo. Imagina un relleno jugoso de carne bien sazonada, unido a queso derretido y envuelto en una tortilla de maíz o trigo dorada a la perfección. En esta receta, te guiaré paso a paso para que logres hacer unas quesadillas de carne dignas de un chef, incluso si nunca has cocinado antes.

Quesadillas de Carne

Ingredientes para 2 personas

2 tortillas de maíz o de trigo

200 gramos de carne de res, cortada en tiras finas

1 cebolla pequeña, picada

1 pimiento verde, picado

100 gramos de queso cheddar o mozzarella, rallado

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal al gusto

Pimienta al gusto

Cómo hacer Quesadillas de Carne

Comienza calentando una sartén a fuego medio-alto. Añade una cucharada de aceite de oliva y espera a que se caliente un poco. Ahora, añade la carne de res a la sartén. Saltea la carne hasta que esté bien cocida y dorada. Remueve la carne de la sartén y resérvala. Reduce el fuego a medio y añade la cucharada de aceite de oliva restante a la sartén. Incorpora la cebolla y el pimiento verde. Cocina las verduras hasta que estén tiernas. Es momento de volver a introducir la carne en la sartén con las verduras. Mezcla bien y sazona con sal y pimienta al gusto. Finalmente, coloca una tortilla en otra sartén a fuego medio. Espolvorea la mitad de la tortilla con el queso rallado y añade la mezcla de carne y verduras sobre el queso. Dobla la tortilla a la mitad y cocina hasta que el queso se derrita y la tortilla esté dorada.

