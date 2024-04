CDI de Las Rosas optimiza sus servicios de salud

Las autoridades el municipio José Rafael Revenga, del estado Aragua informaron sobre el impulso en el sector salud que están llevando a cabo en la entidad, con el firme propósito de satisfacer las necesidades y solicitudes de los lugareños y además brindarle a los ciudadanos, las atenciones médicas necesarias de manera integral y cómoda.

Con respecto al tema, el doctor Guillermo Pelayo Rojas, coordinador del Centro de Diagnóstico Integral (CDI) de Las Rosas, informó que actualmente cuentan con servicio de emergencia, hospitalización, laboratorio clínico, con reactivos para hematología, leucograma, plaquetas, urea, creatinina, glicemia, proteínas totales, albúmina, calcio, fósforo y fosfatasa alcalina; también cuentan con servicio activo de ecografía, Rayos X, oftalmología y sala de rehabilitación, esta última en el sector Santa Rosalía, ubicado en Sabaneta.

“Se están llevando a cabo grandes avances en pro de fortalecer el sistema de salud de nuestros consejeños, quienes solicitaron el refuerzo de estos servicios y quienes el día de hoy y por mucho tiempo serán atendidos de la mano de especialistas calificados y por supuesto de excelentes aparatos de última generación”, mencionó.

Del mismo modo, el galeno detalló que los servicios de ecografía y laboratorio trabajan de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm y los días sábados de 8:00 am a 12:00 del mediodía; el servicio de radiología está activo los días jueves de 8:00 am a 4:00 pm y para el resto de las consultas y atenciones el ambulatorio está abierto las 24 horas del día, mientras que en Sabaneta, el servicio de rehabilitación también está activo de lunes a viernes en el horario comprendido entre 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Ante este panorama, el alcalde Daniel Perdomo aseveró: “Sabemos que la atención en materia de salud es fundamental. Por este motivo coordinamos la reactivación de los servicios de ecografía, Rayos X y laboratorio en el CDI de Las Rosas, para ello, desde el gobierno municipal adquirimos el compromiso para que este centro asistencial cuente con los reactivos necesarios y además con los profesionales indicados para prestar el servicio”, explicó el alcalde Daniel Perdomo, asimismo, destacó que el servicio de ambulancia está activo de forma permanente y mensualmente se están realizando en promedio cien traslados.

Para finalizar, los revengueños no tardaron en mostrar su agradecimiento por las atenciones con las que el municipio cuenta actualmente en materia de salud, puesto que son avances que se han logrado para beneficio de todos.

