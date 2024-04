El peligro acecha en las caminerías de Caña de Azúcar

Luego de que un hombre resultara lesionado de gravedad al caer en el alcantarillado de la caminería de la avenida principal de Caña de Azúcar, municipio Mario Briceño Iragorry, los vecinos exigieron a las autoridades locales que reparen este paso peatonal, para evitar más percances de este tipo.

Una caminería destruida por la desidia



Miguel Enrique Lujano, residente de esta comunidad, se mostró indignado por el suceso ocurrido en horas de la mañana de este lunes y aseguró que esta caminería tiene varios años sin recibir el adecuado cariñito.

“Esta caminería está toda llena de huecos”, comentó.

Lamentó que un señor de aproximadamente 34 años de edad cayera en el alcantarillado que no tenía su reja de protección, adyacente al Mercado Periférico de Caña de Azúcar, y recalcó que en cualquier momento puede ocurrir una tragedia.

“Al muchacho lo sacaron en camilla y lo llevaron al hospital. Y esta es una situación que los mismos políticos de la Alcaldía que pasan por aquí ven como se encuentra la caminería, y no le prestan la atención adecuada para poder mejorarla”, lamentó.

Lujano y otros vecinos de la comunidad también agradecieron a Dios que no estamos en periodo de lluvias, ya que si el ciudadano hubiera caído en esa alcantarilla, la corriente se lo hubiese llevado.

“Esto tiene tiempo ya, el alcalde lo ha visto y lo que hace es voltearse y seguir su camino, pero no ha hecho nada para reparar”, añadió.



Por su parte, Ramón Delgado mostró su molestia por las condiciones en que se encuentra este espacio que también es usado para la recreación y la actividad deportiva. “No es la primera vez que alguien cae en uno de esos huecos, esta sería la séptima u octava persona que han caído allí”, dijo.

Acotó que si una persona de la tercera edad o un niño cae allí, puede ocurrir un suceso aún más grave. “Uno tiene que echarse una caminadita por toda la caminería para que vean como está. La desidia del alcalde que dice que está haciendo, pero lo que tiene que hacer es reparar esto”, comentó.

Aunado a esto, Dani Martínez, concejal de la Cámara Municipal de Mario Briceño Iragorry, se acercó minutos después de que el ciudadano cayera en el alcantarillado, lamentando que sus denuncias puestas ante la municipalidad sobre las condiciones de este paso peatonal no sean tomadas en cuenta.

“En reiteradas oportunidades los vecinos, un grupo de concejales y mi persona, hemos denunciado el tema del como se encuentra la caminería de Caña de Azúcar. Pero no hemos tenido respuesta de parte de las autoridades que tienen los recursos para repararla”, recalcó.

El edil Martínez reiteró el llamado a la Alcaldía de Mario Briceño Iragorry a escuchar el clamor de los vecinos de esta parroquia, que quieren recorrer parte de la avenida principal sin ningún tipo de percance.

“Hacemos un llamado a los concejales, al alcalde y el resto de las autoridades, para que nos aboquemos a solucionar no sólo esta problemática, sino las demás que aquejan a los vecinos del municipio Mario Briceño Iragorry”, sentenció.

LINO HIDALGO | elsiglo