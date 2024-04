Jorge Arrieta:”Queremos hacer en memoria del Ing. Tulio Capriles un gran torneo”

El arduo entrenamiento de cara a la temporada 2024 de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) para Toros de Aragua apenas empieza, y el talento joven junto con las adquisiciones del extranjero serán claves para que el conjunto llegue a lo más lejos en este torneo y celebrar a lo grande su cincuenta aniversario.

Los jóvenes serán claves para el conjunto astado



Jorge Arrieta, quien fue artífice de una era dorada para los Marinos de Anzoátegui, ganando tres campeonatos (2023, 2004 y 2012), y el que guió a Guaros de Lara a ser campeones de América en el año 2017, tiene la misión de dirigir al conjunto cornúpeta para alcanzar los tan anhelados resultados positivos que le han sido esquivos en los últimas tres temporadas y en homenaje al Ing. Tulio Capriles Hernández, quien en vida fue el máximo promotor del baloncesto profesional venezolano.

Con una filosofía clara, el experimentado entrenador zuliano ya está trabajando con los más jóvenes de Toros y algunos invitados en las instalaciones del Gimnasio Mauricio Johnson de Maracay, quienes trabajan con energía para ganarse un espacio en este equipo.

“Ahorita haciendo un campamentito donde han salido unos jóvenes que han dado y tenido la talla; que tienen el potencial de hacer la liga en estos momentos”, recalcó el profesor con mucho entusiasmo.

Para Arrieta, es fundamental seguir apoyando al talento joven, pero está consciente de que entre las estrategias para enfrentar a los demás rivales durante este campeonato de la SPB, deberá contar con la experiencia y capacidades de los cuatro importados de Toros de Aragua, que hasta los momentos dos de ellos son los norteamericanos Elijah Tillman y Addison Spruill.

PREPARÁNDOSE PARA LA SPB

El coach zuliano, quien es conocido con el apodo “Kabubi”, ya cuenta con cinco jugadores de la nómina fija de Toros, entre ellos Cristian Gutiérrez, novato del año de la temporada 2023 de la SPB, quien se incorporó ayer a los entrenamientos y está siendo instruido por el entrenador.



“Estamos aprovechando estos tres primeros días mientras que por razones logísticas y de otros tipos lleguen los jugadores. En teoría deberían ser llamados a hacer el plantel, pero como entrenador durante las prácticas todos tienen que venir a ganarse sus minutos en la cancha, con sus esfuerzos en el entrenamiento y demostrando que tienen un mejor nivel por su experiencia y calidad”, aseveró Arrieta.

Reiteró nuevamente que su fuerza dependerá también de los importados, conscientes de que en el plantel no tienen basqueteros de renombre. “La mayoría de los equipos que no tienen a un venezolano de nombre y de cartel, muchos de los equipos venezolanos que puedan tener jugadores de la selección nacional”, mencionó.

Sin embargo, valoró el esfuerzo que siguen dando los jugadores criollos, especialmente los de Toros de Aragua, que quieren llegar al más alto nivel de nuestra liga, y que a su juicio van a ser un rol importante durante los minutos de juegos que se les otorgue.

“Porque tienen la oportunidad de jugar y eso es lo que hace posible que se desarrollen”, precisó.

EN HONOR A TULIO CAPRILES PADRE

El marabino quien mostró su alegría de regresar a Maracay, agradeció la confianza que le dio Toros de Aragua, resaltando que para él es un honor dirigir a este equipo fundado por Tulio Capriles (padre), un gran promotor del baloncesto profesional venezolano y ser uno de los fundadores de la Liga Especial de Baloncesto hace cincuenta años.

“Para mí es un orgullo estar representando a una gran figura como es el señor Tulio (padre). Una persona muy apasionada con este deporte y queremos hacer en su memoria un gran torneo”, recalcó

El popular Kabubi también fue enfático en asegurar que en el 50º aniversario del equipo, hará su mejor trabajo para celebrar esta fecha memorable. “No podemos dar como descontado, venimos de tener una temporada muy mala”, aclaró.

EVOLUCIÓN

Durante el entrenamiento de ayer, el equipo reporteril de elsiglo observó la calidad y el talento que demostraron los jóvenes de Toros de Aragua y los aspirantes de formar parte de este conjunto, siendo esto sólo un reflejo de lo que desea Arrieta para el baloncesto venezolano en el futuro.

En este contexto, el entrenador del quinteto aragüeño habló también sobre la evolución de la liga, donde ahora cuenta con cerca de 20 equipos y que ha sido favorable para el crecimiento de este deporte, que sin duda alguna ha dado más alegría a nuestra nación en el ámbito internacional deportivo.

“Anteriormente la liga era más elitista y de más calidad, donde se concentraba en ocho equipo. Allí jugaban los extranjeros y siete venezolanos, 54 jugadores nada más que podían estar en la cancha”, recordó.

Pero ahora, continuó explicando el entrenador, “hay casi 20 equipos. Ya no son 54, son más de 100 jugadores que están en la cancha jugando y compitiendo en el mejor nivel con jugadores extranjeros, eso ha hecho que el básquet de nosotros tenga una evolución”, comentó.

Concluyó asegurando que los últimos cambios que ha sufrido la liga han sido artesano, y que seguirá fortaleciendo el deporte de las alturas en nuestra nación.

“Sin una competencia doméstica buena, los jugadores se te pierden, no tienes la liga para desarrollar y no tienes la liga espectáculo que sirve como factor multiplicador, para que los jóvenes se inspiren al ver un David Cubillán, un Colmenares, a los jugadores élite de la selección o como esos jugadores que pasan a ser sus ídolos, y nos motiva a practicar un deporte tan bonito como el baloncesto”, sentenció.

LINO HIDALGO | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA