Mestre: “El cuerpo estaba listo desde el año pasado”

Alberto Mestre afinó detalles fuera de la piscina para seguir alimentando la historia familiar en los Juegos Olímpicos.



“La emoción que siento de poder haber clasificado es tan grande como la primera vez. No fue nada fácil. Llevo buscando esta clasificación desde que empezó el período de clasificación en marzo de 2023 y ha sido difícil. He tenido altas, he tenido bajas, a lo largo de este período de clasificación. Hubo momentos en los que estuve más cerca que otros y hubo momentos en los cuales me alejaba cada vez más de la marca que tenía que hacer. Sin embargo, en estas últimas semanas de entrenamiento, todo ha estado encajando. Encontramos un buen ritmo. Y esta última competencia, si soy honesto, era una competencia de fogueo en vista del Puerto Rico Open este fin de semana que viene, pero gracias a Dios se dio. Es una emoción muy grande saber que voy a estar en los Juegos Olímpicos de París, junto a mi hermano”, así describe Alberto Mestre las expectativas que generaban su boleto a París desde los Juegos Panamericanos Santiago 2023.Mestre reconoce que la situación no le daba tranquilidad: “Sentía mucha presión. No solamente porque cada día que pasa es un día menos del periodo clasificatorio. Sino que como mencioné había momentos en los que me acercaba bastante, después me alejaba de la marca. Creo que mucho tenía que ver con lo mental. Pude trabajar la mente un poco más en estos últimos dos meses-tres meses. Creo que el cuerpo estaba listo desde el año pasado, pero tenía que afinar detalles mentales, afinar detalles de mi nutrición y en mi descanso y creo que eso fue lo que ayudó a darme ese último empujón”.

Mestre logró la ansiada clasificación en el IX International Open de natación en República Dominicana, en el complejo olímpico Juan Pablo Duarte, con marca de 21.80 segundos, para mejorar su marca nacional de 21.93, alcanzada en el Campeonato Nacional de Bahamas 2021.

“Sí, sabía que podía lograr la marca, ya había hecho ese tiempo antes. Pero tenía que tener mi cuerpo listo y mi mente lista. Y tenía que estar todo perfecto ese día para poder lograrlo. Gracias a Dios, se dio este fin de semana. Espero poder repetir esa misma mezcla de cuerpo, mente, nutrición energía y espiritualidad para poder estar listo para los próximos Juegos Olímpicos y dar una buena representación a nuestro país”, aseguró Mestre, quien en la semifinal de la distancia en Tokio 2020, logró 22.22 segundos para concluir en el puesto 15 en la sumatoria del evento.

Mestre es el el segundo atleta masculino venezolano en esta prueba olímpica

El caraqueño es el segundo atleta masculino venezolano en esta prueba olímpica, tras Francisco Sánchez en Atlanta 1996 y Sidney 2000. Arlene Semeco suma tres presencias de Atenas 2024 a Londres 2012. “Ahora empieza el trabajo de verdad. Empieza el trabajo para los Juegos Olímpicos. La intensidad va a ser más alta, porque no vamos a tener competencias en los cuales vamos a estar teniendo picos. Subir la concentración y de verdad enfocarnos en conseguir el mejor resultado posible. En la preparación a París sería genial poder hacer una concentración en un campamento de entrenamiento, en un campamento de altitud o incrementar sesiones de fisioterapia, sesiones de entrenamiento en el gimnasio, sesiones de recuperación”.

Mestre también compitió en los 100 metros libres de Tokio 2020: “Estaré tratando de lograr la clasificación en 100 metros libres. El 50 es mi prueba fuerte, pero creo que puedo tener una buena carrera en el 100, entonces voy a estar buscando esa clasificación. No es mi prioridad. La prioridad es tener un muy buen 50 en las olimpiadas, pero si se da, sería genial”.

Alberto Mestre junto a Alfonso y Alberto Jr, son la primera zaga de padre-dos hijos en Juegos Olímpicos de verano por Venezuela. La cuarta si solo se toma en consideración un hijo. “Es algo bien especial que mi padre, Alfonso y yo después de este verano vamos a ser representantes de Venezuela en dos Juegos Olímpicos. Para nuestra familia es algo muy especial y algo que nos une. Es una experiencia única que muy pocas personas pueden compartir. Nos va a ayudar en nuestra relación a futuro y a crecer juntos cada día”, concluyó Mestre.

