Venezolana en huelga de hambre en Madrid exige la apertura del registro electoral

La joven venezolana Lorena Lima mantiene en Madrid una huelga de hambre “indefinida” desde la noche del viernes pasado para exigir la apertura del registro de votantes en los consulados de su país con vistas a las elecciones presidenciales del 28 de julio.

Y también, según declaró este lunes a EFE, para pedir al Gobierno de España que “se pronuncie sobre esta cuestión” como país que celebró en su momento el acuerdo parcial de Barbados entre el Gobierno venezolano y la oposición para garantizar la convivencia democrática de cara a esos comicios.

Según explicó Lima junto a su tienda de campaña, enfrente del Consulado General de Venezuela, el 18 de marzo debería haberse abierto de manera efectiva el registro electoral para que pudieran inscribirse los que quieran votar, pero esto aún no es posible, al menos en España, según indicó. El plazo terminaría el 16 de abril.

“Hasta el día de hoy, esto es algo que pasa en todos los consulados de Venezuela en el mundo”, aseguró. “Y si no nos registramos, no vamos a poder votar; entonces, como manera de una protesta pacífica, he tomado esta decisión, para que se haga presión, para que abran y podamos registrarnos y poder ejercer nuestro derecho al voto”, urgió.

Exigen poder inscribirse

Decenas de venezolanos ya exigieron el viernes en Madrid que se abra el registro electoral en los consulados y pidieron a la comunidad internacional que presione a Venezuela para que cumpla el acuerdo de Barbados y haya elecciones libres.

Lima, que reside en España desde hace seis años, opinó que las elecciones en Venezuela “ahora mismo no están con unas condiciones justas”, ya que la candidata opositora María Corina Machado, designada por la oposición en unas primarias, está inhabilitada.

“No nos dejan a los venezolanos en el extranjero inscribirnos para votar -prosiguió- porque saben que, en su gran mayoría, los venezolanos en el extranjero son de oposición”. Y “es muy burocrático todo lo que te están pidiendo para poderte registrar para poder votar”, añadió.

Sobre su protesta “pacífica”, comentó: “Yo no le voy a pedir a nadie que venga y deje de comer aquí conmigo, pero sí hay maneras… O sea, pueden venir al consulado a seguir preguntando, seguir presionando, seguir presionando por redes sociales, por medios de comunicación, con pancartas, carteles, pero alguna manera de protesta que se sume, porque, si no hacemos nada, nos vamos a quedar sin votar”.

Lima dijo de sí misma que siempre ha sido activista y defensora de los derechos humanos y que esta es una protesta individual, aunque cualquier apoyo es “bienvenido”. De hecho, varios venezolanos la acompañan para que no pase las noches sola.

EFE

JAS