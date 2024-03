Diputado Manuel García solicitó más puntos del RE

La mañana de este miércoles, el diputado del Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Aragua (Cleba) Manuel García, instó a las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), realizar un esfuerzo por masificar puntos de inscripción y actualización en el registro electoral.

En este sentido, García explicó que según el estado de cuenta, en Aragua sólo se encuentra activos 18 puntos para estos procesos, no obstante, según a su parecer, no cubre la demanda de las 50 parroquias de la región aragüeña, lo que no permite un mayor alcance.

“El estado Aragua está dividido geopolíticamente en 50 parroquias y apenas contamos con 18 máquinas oficialmente publicadas por el CNE, esto no resguarda el acceso de los ciudadanos a sus derechos políticos; es una obligación del estado y sus instituciones garantizar el acceso de los ciudadanos al ejercicio de sus derechos políticos fundamentales como lo es el voto”, mencionó.

Asimismo, el diputado del Cleba explicó que esta acción la toma según lo expuesto en el artículo 4 constitucional; como el ejercicio de la soberanía del pueblo.

“Exhortamos al ente comicial a que se disponga una mayor cantidad de puntos en zonas de fácil acceso y de mayor tráfico, para así garantizar el éxito de esta jornada que culminará el 16 de abril y en la cual deben participar todos los ciudadanos mayores de 18 años de edad”, señaló.

Invitacion para los jóvenes a inscribirse en el Registro Electoral

Por otro lado, el legislador regional invitó a los jóvenes a usar esta oportunidad para organizarse y llevar a donde sea a sus pares a inscribirse en el Registro Electoral (RE) y usar esto como una oportunidad para manifestar su repudio a la situación que vive el país.

“Es el momento de que todos los jóvenes se unan y con la participación protagónica del voto, defiendan su libertad, no hay mejor forma de luchar que con la democracia y esta es una de las oportunidades que tenemos, para iniciar la reconstrucción del país libre, democrático y lleno de oportunidades que todos queremos”, dijo.

Finalmente, el también joven líder opositor aragüeño puntualizó su esperanza a que su solicitud sea tomada en cuenta, para un mejor desarrollo del proceso, donde los favorecidos sean todos los ciudadanos, quienes quieren participar en los próximos comicios.

DANIEL MELLADO | elsiglo

