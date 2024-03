Registro Electoral marcha con fluidez en Villa de Cura

El Registro Electoral establecido por el Consejo Nacional Electoral (CNE), marcha de manera eficiente en la población de Villa de Cura, municipio Zamora, estado Aragua, donde los electores manifestaron que el proceso es fluido y sin mucho contratiempo.

Los electores esperaban pacientes en el punto fijo de la plaza Miranda

En este sentido, Norma Hernández, quien fue a realizar cambio de residencia, aseguró que ha sido bastante rápido todo el procedimiento, a pesar de demorar más de una hora para ser atendida.

“Han venido bastante personas desde que comenzaron el lunes aquí en la plaza Miranda de Villa de Cura”, comentó.

Recalcó que este procedimiento es importante para las personas que tengan error, cuando ingresan sus números de cédula a la página del CNE, para actualizar los datos y estar acorde para participar en las elecciones presidenciales. “Esto es para facilitar el acceso a los electores a votar”, comentó la ciudadana.

Por su parte, Adrián Pérez comentó que fue al punto fijo de la plaza Miranda de Villa de Cura, para que los operadores actualizaran sus datos. “Ha sido un proceso rápido y sencillo, no me he demorado mucho en la cola”, comentó.

Operadores se esfuerzan

De igual forma comentó Pedro Álvarez, quien ya tenía una hora esperando para ser atendido, valoró el esfuerzo de los dos operadores del CNE para sacar adelante estas arduas jornadas en Villa de Cura.

“Están haciendo lo posible para que todo funcione, veo que si hay eficiencia en el servicio”, sentenció.

Es importante destacar en el municipio Zamora hay tres máquinas disponibles para el proceso de inscripción y actualización de datos del CNE, de las cuales dos están en la plaza Miranda y una itinerante que esta semana está en Magdaleno.

Un vocero del ente comicial informó de manera extraoficial que el punto ambulante estará cada semana en una de las cinco parroquias de esta jurisdicción, aunque no precisó donde estará la próxima semana.

LINO HIDALGO | elsiglo

CJL