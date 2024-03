Fallas eléctricas azotan a residentes de la Av. Intersan

Al menos 15 viviendas y varios establecimientos comerciales de la avenida Intersan del barrio José Gregorio Hernández en la ciudad de Maracay, estado Aragua, se han visto afectados por las fallas del servicio eléctrico, luego de que hace aproximadamente 10 días explotara uno de los transformadores y causara malestar en la comunidad.

Los vecinos suplicaron a Corpoelec que le den solución

Tania Villegas, quien es propietaria de una chicharonera de la también conocida calle Colesterol, aseguró que debido a esta situación se le está dañando la mercancía, entre otros electrodomésticos, perjudicando considerablemente las ventas.

En este contexto, la comerciante precisó que desde hace 10 días, ella y sus colegas han reportado bajas ganancias por esta problemática, pero que también los niños y adultos mayores que viven en esta zona de Maracay, se han visto afectados por la ausencia de la energía eléctrica.

“Queremos que tengan consideración y nos solucionen ese problema. Son bajones demasiado fuerte que hay, y eso no está pasando aquí nada más, está pasando en muchos barrios y sectores de Maracay”, agregó.

Donación de transformador

Por su parte, Yali Salazar aseguró que dicho transformador dañado está ubicado en la esquina de la calle 10 de Diciembre de la avenida Intersan, y que éste lo donó un comerciante hace varios meses para darle solución a las fallas del servicio eléctrico que se registraban para aquel entonces.

Sin embargo, acotó que en esta ocasión el personal de Corpoelec o de la Alcaldía no han tomado cartas sobre el asunto luego de que formularan la denuncia sobre la situación.

“Pero nos dicen que no hay transformadores, pero eso no lo creo”, acotó.

Salazar mencionó que ese transformador dañado ya había explotado en otras dos ocasiones. Además dijo que como es supuestamente comprado debe tener una garantía, pero que aún los encargados de mantener el servicio eléctrico no se han abocado a repararlo.

“Yo no tengo ni un bombillo que me prenda en esta casa, como hay otras personas que tienen su luz, pero tienen sus fallas”, comentó la afectada.

SIN RESPUESTAS

Los denunciantes también explicaron que efectivamente hay chicharoneras y viviendas que cuentan con el servicio eléctrico, pero que muchas de estas casas no tienen las dos fases de luz correspondiente, limitando el uso de aparatos electrodomésticos como aires acondicionados y neveras.

Además, afirmaron que otros propietarios decidieron conectarse hacia otras líneas de energía eléctrica, siendo esto un riesgo a futuro, ya que puede sobrecargar los demás transformadores.

Rosa Blanco, vocera del consejo comunal de este sector, explicó que a ella le pusieron la luz, ya que tenía un familiar recién fallecido que padecía de cáncer, pero que aún así manifiesta su malestar al no contar con una respuesta certera de los entes competentes.

“He escrito, he llamado he puesto la denuncia. Yo sé que la parroquia está en colapso por los repuestos energéticos, sé que necesitamos 144 transformadores, pero el transformador está en garantía, cómo me van a decir que no hay transformador”, reclamó.

Blanco comentó que hicieron formal su denuncia a través de la aplicación VenApp, pero que hasta la fecha no han recibido una respuesta sobre la posible sustitución del repuesto eléctrico.

“Tenemos muchas necesidades, nosotros tenemos 15 casas que se quedaron sin el suministro eléctrico, en las cuales tenemos adultos mayores y que son cardiópatas, hipertensos y que han estado padeciendo todas estas olas de calor que tenemos”, aclaró.

En espera de las autoridades

Finalizó exigiendo a las autoridades que les solucionen y normalicen el servicio eléctrico en el barrio José Gregorio Hernández, para que vuelvan a sentir tranquilidad en sus hogares.

“Sé que la situación del país está bastante difícil por el tema de la electricidad, pero ya tenemos bastante tiempo y no tenemos ninguna respuesta. Qué esperan, que oremos, que doblemos rodillas. Si yo supiera que doblando la rodilla y ponernos en el sol va a llegar el transformador, chévere, pero necesitamos son respuestas”, sentenció.

