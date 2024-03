“Es un maestro de béisbol”

El venezolano William Contreras ya es uno de los mejores receptores en todo el béisbol. Realmente, es uno de los jugadores más valiosos que hay en el deporte, punto. Pero así no lo ve el careta, que está a punto de iniciar su segunda campaña con Milwaukee.

El careta criollo tiene sus metas trazadas

“Trato de no confiarme demasiado”, explicó Contreras. “Sé que soy uno de los mejores cátchers, pero siempre está en mi mente el hecho de que no he ganado nada aún. No he hecho nada. Pero vengo a trabajar todos los días”.

Claro, el receptor de 26 años no menciona varios de los logros que ha obtenido. El oriundo de Puerto Cabello ha sido convocado al Juego de Estrellas, ganó un Bate de Plata y es uno de los jugadores más importantes de Milwaukee; una estrella completa de la receptoría, y de esas existen bien pocas.

Piensen en ese tipo de caretas que pueden hacer de todo: Adley Ruthschman, J.T. Realmuto, Will Smith, Sean Murphy. Y luego está Contreras. Está firme en ese grupo élite en su posición. No obstante, para él eso no es suficiente.

Esa manera de pensar, para el mánager Pat Murphy, es lo que convierte a Contreras en un grande.

“Cuando dices: ‘Ya es muy bueno’, estoy de acuerdo: está en la élite del mundo”, explicó Murphy. “Y creo que puede ser el mejor del mundo. Pero eso es lo que hacen este tipo de jugadores – les encanta practicar, mejorar. No es que llegas hasta un nivel y te quedas ahí. Excelencia cada día. Y eso es él, quiere más”.

Hay argumentos que indican que Contreras podría ser el mejor receptor del béisbol de cara a la temporada del 2024. Lideró a todos los jugadores de su posición en Victorias por Encima del Reemplazo el año pasado, según FanGraphs, con un fWAR de 5.4, superando apenas a Rutshcman (5.1). De hecho, de acuerdo al fWAR, Contreras estuvo en la cima de la División Central de la Liga Nacional.

¿Por qué siente la necesidad de ver tanta acción ahora? Para Murphy, la respuesta es clara.

“Es como preguntarle a un profesor, por qué sigue leyendo”, expresó el piloto. “Ya es un maestro de béisbol. Por eso quiere seguir jugando, porque quiere continuar mejorando”.

Contreras ha estado a la altura de lo esperado en esta pretemporada, conectando un jonrón en su juego de debut y retirando a varios de los mejores velocistas en intentos de robo. Para el venezolano, la repetición en la primavera es clave en su objetivo de convertirse en el jugador más completo que puede ser.

“No me siento superior a nadie. Vine para acá a entrenar, a trabajar”, señaló Contreras. “Me gusta jugar durante estos juegos del año, como lo hice en el pasado, porque es en la pretemporada en la que haces los ajustes”.

El año pasado Contreras disputó 141 juegos; empatado por la cuarta mayor cantidad entre los cátchers, con 108 de esos encuentros defendiendo el plato. En esos 141 partidos – primera temporada que juega Contreras de principio a fin – se estableció como una potencia en ambas facetas del juego.

“No me fuerzo a mí mismo. No trato de alardear”, comentó Contreras. “Soy un jugador que disfruta el juego, disfruta cada momento jugando béisbol, y los resultados que lleguen solos”.

“Tengo mis metas. Me gustaría estar en el Juego de Estrellas, ganar de nuevo la división”, dijo Contreras. “Voy a competir por el Bate de Plata, que quiero ganar de nuevo este año, y por el Guante de Oro”.

Contreras, como lo expresó Murphy, tiene la intensidad y la energía para lograr todo eso y más. “No conoce otra forma”, indicó Murphy. “Así que será difícil frenarlo”.

