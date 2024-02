‘Aspar’ entrega el ‘Casco de Oro’ 2023 a Toni Bou

El cuatro veces campeón del mundo Jorge Martínez ‘Aspar’ entregó el ‘Casco de Oro’ de la temporada 2023 al múltiple campeón mundial de trial, Toni Bou, en la Gala de los Campeones de la Real Federación Motociclista Española (RFME), realizada este martes en el Casino de Madrid con la asistencia de prácticamente todos los campeones del mundo de la pasada temporada.

Momento de la gala de los Campeones de la Real Federación Motociclista Española (RFME). Cortesía de EFE

Manuel Casado, presidente de la RFME, fue el encargado de abrir el acto de premios de la Gala agradeciendo la presencia de muchas personalidades, como Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, que cerró el acto con una reflexión sobre la Gala de los Campeones del mundo, ‘que eso ya es mucho’, destacó el presidente, quien recordó el primer título de Ángel Nieto en 1969.

“No hay federación que tenga mas éxitos y durante tanto tiempo, así que enhorabuena y muchas gracias por todo lo que habéis conseguido desde la RFME y a todas las familias por el esfuerzo y la forma de ver la vida para llegar hasta donde habéis llegado todos en general. Enhorabuena a todos”, agregó Alejandro Blanco.

Junto a ellos, estuvieron Ignacio Verneda, vicepresidente de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), o Carmelo Ezpeleta, CEO de la empresa organizadora del mundial de MotoGP, Dorna Sports.

Entidad deportiva

Casado destacó el hecho de que la RFME es la entidad deportiva que más puntos ha logrado a lo largo de la pasada temporada a nivel internacional, algo que señaló que “no es nada fácil”, pues siempre tienen sus “cara a cara” con federaciones como las de Italia o Francia, “por lo cual es mérito es aún mayor’.

Además, a este hito deportivo se une la consecución del título 485 del motociclismo español, tanto a nivel mundial como europeo o internacional.

Entre las ausencias destacadas, la de los campeones del mundo de Moto2, Pedro Acosta, y Moto3, Jaume Masiá, que dejaron grabados sendos mensajes para la gala.

En el capítulo de “presentes”, sí acudieron a la Gala de Campeones el más ‘agasajado’ Toni Bou, Jorge Martínez ‘Aspar’, Jorge Prado o Álvaro Bautista, triple campeón del mundo.

Entrega del Casco de Oro

‘Aspar’, acompañado por el presidente de la RFME, entregó el ‘Casco de Oro’ a Bou como sucesor en este galardón, que el pasado año 2022 recibiera el piloto de Alcira (Valencia), en el homenaje que la RFME realizó a todos los pilotos españoles que triunfan en competiciones internacionales.

“De Toni Bou no se puede decir nada, es imposible, pero recuerdo que al ganar mi primer título mundial, Luis Suñer me dijo que lo importante no es ganar, sino mantenerte, y él -Toni Bou-, lleva 17 títulos mundiales por duplicado, o que le hace único”, señaló ‘Aspar’ tras la entrega del premio.

La pasada temporada volvió a ser una campaña de ‘récords’ al conseguir los pilotos españoles un total de diez campeonatos del mundo, ocho campeonatos de Europa, cinco copas del mundo, un trofeo del Mediterráneo y numerosos podios, cuarenta y ocho, en las distintas competiciones internacionales.

En lo que a los campeones del mundo se refiere, estuvieron presentes en la cita para recoger sus premios quienes lo fueron durante 2023: Toni Bou (TrialGP), en dos ocasiones, tanto en pista cubierta como al aire libre, Jorge Prado (MXGP), Álvaro Bautista (Superbike), Josep García (Enduro 1) o Daniela Guillén, subcampeona del mundo de motocross, junto a unos treinta pilotos más del máximo nivel, como el subcampeón del mundo de ‘flat track’ Gerard Bailo.

Además de Esther Merino, campeona del mundo de Bajas, o Sara García, tercera clasificada de la especialidad.

El múltiple campeón mundial de trial, Toni Bou, tras recibir el casco de oro en la gala de los Campeones de la Real Federación Motociclista Española (RFME). Cortesía de EFE

Valioso reconocimiento

En el caso de Toni Bou, el premio ‘Casco de Oro’ es considerado el máximo galardón de la RFME, un reconocimiento por su contribución de manera sobresaliente a la promoción del deporte motociclista.

Toni Bou lo ha ganado absolutamente todo en las últimas trece temporadas de trial, especialidad en la que suma nada menos que 34 títulos mundiales de trial, 17 al aire libre y 17 en pista cubierta, lo que le convierte en el piloto más laureado de todos los tiempos.

Bou comentó, tras recibir el galardón, que está claro que hace “lo que me encanta”, pero que “para estar delante hay que entrenar y entrenar”. “Hay cosas que se pueden mejorar con momentos físicos muy buenos y hay que seguir soñando y seguir ganando, pues hemos renovado otros cuatro años más y el objetivo es seguir ganando”, añadió.

Álvaro Bautista, recién llegado de la primera prueba puntuable del campeonato del mundo de Superbike, se mostró contento con el resultado de esta primera carrera de la temporada, aunque enseguida aclaró que con la nueva reglamentación “va a ser mucho más complicado defender el título”, máxime si uno se fija en la “impresionante” parrilla de salida que se pudo ver en Phillip Island.

Los más fuertes de la temporada

“En realidad la única moto que se ha visto afectada por la nueva reglamentación es la nuestra, a la que hemos tenido que añadir bastante lastre, pero al final es lo que hay y tendremos que adaptarnos lo mejor y lo más rápido que podamos”, explicó.

“Aunque sabemos que la primera cita del año, en Australia, nunca es la mejor referencia para calibrar lo que será la temporada. Hemos podido ver a un Nicolo -Bulega, Andrea -Iannone- o Toprak -Razgatlioglu-, muy fuertes”, reconoció Álvaro Bautista, todavía no plenamente recuperado de su lesión en un hombro al final de 2023, que afirma tener la misma pasión de siempre.

Otro premio muy especial fue el del lucense Jorge Prado, doble campeón del mundo de MX2 y primer español en conseguir el título en la categoría reina del mundial de motocross, MXGP.

Premio a Jorge Prado

El premio a Jorge Prado se lo entregó el presidente del COE, Alejandro Blanco, y recordó que la victoria del fin de semana en su Lugo natal, en la primera prueba del campeonato de España, es “algo especial”, al tiempo que incidió en que así se pudo “quitar la espina del año pasado y en casa”. “No se puede pedir más”, agregó.

“Me vino de lujo correr en Lugo ante el inicio en breve del campeonato del mundo, el primero en el que habrá nada menos que dos carreras en España, una en Madrid y otra en mi circuito ‘Jorge Prado’ de Lugo”, resaltó el campeón del mundo, que reconoció haber hecho una pretemporada muy diferente al participar en varias pruebas de Supercross en Estados Unidos.

Un premio especial de la Gala de Campeones recayó en la organización de la carrera urbana de La Bañeza (León), la carrera más antigua de España, en la que corrieron pilotos de la talla del británico Phil Read, que la ganó después de varios intentos, o españoles de talla internacional como Ángel Nieto o Manuel ‘Champi’ Herreros, entre otros, y que suele tener una afluencia masiva de público, más de 70.000 en su edición de 2023.

También te puede interesar: Francisco Álvarez es una inspiración para otros ¡Cómodo y con poder!

EFE

LG