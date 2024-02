Vecinos piden un cariñito para el parque de Las Rosas

Residentes y transeúntes del sector Las Rosas, en la parroquia El Consejo del municipio José Rafael Revenga, específicamente los de la parte baja, hicieron de conocimiento público su pesar con respecto al mal estado que mantiene el parque de la zona. Señalaron que el deterioro del mismo ya ha cobrado la vida útil de varias distracciones, lo que causa malestar en los visitantes.

Los espacios del parque de Las Rosas están en franco estado de deterioro. elsiglo

Quienes hacen uso del sitio comentaron que este parque fue creado hace mucho más de diez años, cuando el gobierno de turno colocó varios aparatos para realizar ejercicios, además de diversos juegos, en aras de que los más pequeños tuvieran un espacio idóneo para su sana recreación.

Sin embargo, este espacio que por varios años fue sitio de reunión y un escape para grande y chicos, con el pasar del tiempo se convirtió en un lugar donde reina la desidia y el olvido, ya que convive de cerca con maleza, el deterioro y este 2024 con la soledad, puesto que son pocos los que se acercan al lugar.

Total abandono

La señora Matilde Mejías, vecina cercana, señaló que el parque está en el abandono, casi que desde su fundación, ya que desde ese momento no se le hace un mantenimiento óptimo. Explicó que son los vecinos, los que se medio encargaban del mantenimiento, pero las diversas actividades, rutinas y falta de ingresos hizo que estas acciones quedaran en el pasado.

“En comunidad se trata de hacer que el parque luzca limpio, realizan jornadas de limpieza y remoción de desechos, pero esto no dura mucho, porque la inconciencia de la gente es grande. No obstante, estas labores quedan empañadas en horas de la noche, porque el parque queda completamente oscuro, lo que hace que las personas no puedan distraerse”, enfatizó.

El Parque de Las Rosas necesita mantenimiento

Del mismo modo, comentó que los que más se ven afectados son los niños, ya que no tienen sino dos o tres distracciones para su disfrute y las mismas ya se encuentran en “pico de zamuro”, a consecuencia de la falta de mantenimiento. De esta situación no escapan las máquinas de ejercicios, las cuales se ven usadas constantemente por los abuelitos.

“Esta es una zona bastante olvidada, nosotros aquí antes disfrutábamos de todos los servicios, no teníamos queja, pero ahora si uno funciona, otro no lo hace como debería. Mi esposo junto conmigo fuimos fundadores de este sector y nunca había estado peor. Claro, debo recalcar que hay uno que otro avance, pero no como antes”, dijo.

Por su parte, Carlos Graterol, quien todas las mañanas hace sus terapias en “el parquecito sin nombre”, exclamó: “Yo agradezco la creación de este sitio, porque muchos de nosotros lo hemos aprovechado. Pero también pido a las autoridades que tomen en cuenta el mantenimiento, porque ya los aparatos no dan para más y somos muchos los que nos vemos afectados al no poder usarlos como antes”.

Finalmente, los denunciantes hacen un llamado de atención a las autoridades pertinentes para que tomen cartas en el asunto y reparen este espacio, el cual está aprovechado por todos los habitantes de esta parte de la capital de Revenga. Asimismo, exhortaron a los directivos de Corpoelec a pasar por la zona, en pro de que solucionen algunas fallas en el alumbrado público.

DANIEL MELLADO | elsiglo

JAS