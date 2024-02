Los habitantes de la calle María Teresa del Toro del barrio Libertador en el municipio Libertador, denunciaron la presencia de un samán que está obstruyendo el paso vehicular, además de poner en peligro la vida de todos los vecinos de la zona.

Vecinos del barrio Libertador piden a gritos poda de un samán

Las raíces de este árbol de gran tamaño, ya rompió la calle, además de que ha afectado a aproximadamente 10 casas aledañas, dañando las cerámicas y las tuberías de aguas servidas de cada vivienda.

“Cuando llueve las líneas chocan, ese es el peligro”, manifestó la señora Zaida Ponte, vecina del sector.

A su vez, declararon que el árbol tiene alrededor de 60 años, creciendo de manera que se ha vuelto una problemática que piden sea resuelta, tienen miedo de que con la brisa o las lluvias se caiga una rama y lastime a alguien o destruya las casas.

Además, varios vecinos también informaron que en la mayoría de las casas las raíces del árbol rompieron los pisos y cerámicas, además de agrietar las paredes debido al crecimiento excesivo.

Asimismo, uno de los habitantes se vio en la obligación de realizar trabajos en el interior de su vivienda, dado que una raíz se encontraba por encima y por debajo de los tubos. En este mismo orden de ideas, otros hogares tienen problemas continuos con el desborde de las aguas servidas, producto de las mismas raíces.

De este modo, aseguraron de que habían conversado con el alcalde de la jurisdicción y enviado cartas para así pedir que se resolviera la situación, y aunque la comitiva de la Alcaldía vino a la comunidad, el árbol no fue cortado porque es “patrimonio del municipio”.

“De la Alcaldía nos comentaron que este problema no se ha podido tratar porque un funcionario del Ambiente no ha dado respuesta al alcalde y no pueden cortarlo porque eso es patrimonio”, informó la señora Marjorie Patiño, afectada.

Destacaron a su vez, que el consejo comunal recogió las cartas de todas las familias de la zona, que fueron llevadas hasta la Alcaldía desde hace muchos años, en el gobierno del fallecido presidente Chávez, situación que hasta la fecha sigue afectando.

Tanto los habitantes, como los líderes del consejo comunal temen por el peligro que representa esto, además de verse deterioradas las infraestructuras de las casas, tienen miedo que en la época de las lluvias una rama se caiga y ocurra una tragedia.

También te puede interesar: Más de 13.000 turistas visitaron a Tovar en asueto de Carnaval

ALEJANDRA BUITRAGO | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

LG