Novia de la Juventud, un certamen de empoderamiento

El empoderar y reforzar los valores en las mujeres, jóvenes y adultas, es una tarea que en los últimos tiempos se ha estado realizando de diversas maneras y ha ido tomando terreno en todos los ámbitos sociales posibles, con el firme propósito de impulsar el género femenino y desde cada trinchera promover el valor y aporte tan importante que tienen en la sociedad actual, consiguiendo en consecuencia el rompimiento de los paradigmas.

IMPULSO DE LA SOCIEDAD

Una de las actividades que ofrece esta dotación de conocimiento y de amor propio, son los concursos de belleza, allí desde muy pequeñas las damas comienzan a valorar su imagen, no sólo física, sino mental, pues muchos de estos brindan ese embellecimiento integral, consiguiendo así de manera beneficiosa que gran cantidad de mujeres utilicen su imagen para potenciarse y no únicamente materializar sus sueños con todas las herramientas, sino cooperar en el impulso de la sociedad.

En el municipio José Félix Ribas del estado Aragua existe un evento donde la belleza joven es bandera y es nombrado “La Novia de la Juventud”, una tradicional actividad dirigida a jovencitas, que no es considerada como un mero concurso de belleza tradicional, sino como una escuela donde imparten valores y herramientas para empoderar a las jóvenes participantes.

BELLEZA DE LAS VENEZOLANAS

“Esto no es un concurso de belleza como estamos acostumbrados todos los venezolanos, quienes brincamos de la emoción al elegir nuestras reinas; nosotros desde tiempos históricos vamos más allá, somos una escuela donde ofrecemos herramientas a nuestras jóvenes participantes, para potenciarse como mujeres, con ideas y valores claros, con amor por ellas mismas y con un sentido de pertenencia inquebrantable.

Todas quisimos o queremos ser Novias de la Juventud y todas pueden serlo, porque nuestra misión es apoyar a estas jovencitas, quienes tienen sueños y encaminarlas hacia su materialización, sea en el camino del modelaje o no”, mencionó Gleyde Sánchez, coordinadora general de La Novia de la Juventud.

NOVIA DE LA JUVENTUD

Y es que la “Novia de la Juventud” inicialmente estuvo ligada a las festividades de Carnaval; hasta la década de los 60 se asociaba con los títulos de Reina del Carnaval o Reina de La Victoria. En esa época, la elección no se centraba en una Novia, sino en la Reina del Carnaval, como lo logró doña Hilda Margarita de Talhardat, quien llevó su triunfo local a ser la Reina de Aragua.

Fue a partir de los 70 que surge el título de Novia de la Juventud, acompañado de debates sobre si sólo podrían participar estudiantes.

En esta etapa, bajo la presidencia del empresario Pedro Contreras y con la iniciativa de la Dra. Norma Sofía Cardier de Sigala, se revitaliza el evento con normas más estrictas en edad, maquillaje y vestuario. La declaración de Novia de la Juventud, magníficamente grabada por Luis Felipe Navarro, marca esta nueva fase.

REINAS DEL DEPORTES, CULTURA Y TURISMO

A lo largo del tiempo han surgido modificaciones, como la reintroducción de la banda de Reina del Carnaval y la creación de la banda de Reina del Deporte, Reina de la Cultura y Reina del Turismo.

A pesar de estos cambios, la elección de la Novia de la Juventud sigue siendo un evento esperado y celebrado por la comunidad victoriana, manteniendo viva la tradición a lo largo de los años.

Siendo así, que este evento parte de la cultura, ha parido de sus entrañas, mujeres, que actualmente aseguran que existe “un antes y un después” de la Novia de la Juventud.

Marieva Luchón, Novia de la Juventud 2002 y 2003, quien actualmente es docente especialista, mencionó que su paso por el certamen fue aleccionador, enriquecedor a nivel personal, donde creo carácter y formó parte de lo que es hoy.

HISTORIA DE LA VICTORIA

“Para mi ser Novia de la Juventud ha sido una experiencia que la he interpretado diferente desde el momento que fui Novia, hasta hoy en día, pues le doy más valor al título. Hoy reconozco que soy parte de la historia de La Victoria, en ese momento no lo veía así, era mi mente de niña, sólo quería más amigas, socializar, darme a conocer.

Es mi recuerdo, mi premio, es una de las enseñanzas más bonitas que he tenido de donde vengo. Los miedos no se van si no se toman de la mano. De verdad que es lo máximo, si vuelvo a concursar vuelvo a ganar”.

De acuerdo con Luchón, Nayarit Gamboa, Novia de la Juventud 1988, Reina de Ferias de Maracay, candidata al Miss Venezuela y abogada de profesión agrega su experiencia: “Mi recuerdo más bonito no es el Miss Venezuela, no es el Reinado de Maracay, mi recuerdo más bonito es haber sido Novia de la Juventud.

ENSEÑANZA DE LA NOVIA

Siempre recuerdo que me dijeron por diversos inconvenientes que al árbol que le tiran piedra es el que da frutos, el que no da fruto nadie lo ve, por ende debo sentirme o debemos sentirnos orgullosos de lo que somos. Es una enseñanza que me dejó la Novia de la Juventud, como muchas otras. El hecho es ser fuertes y luchar”.

Lesmith Daniela Núñez, odontóloga de profesión, Novia de la Juventud Bicentenaria en el año 2014 y una de las máximas exponentes del modelaje no sólo en La Victoria sino en Aragua, define su experiencia como “espectacular”, pues fue una época de disfrute, de descubrimiento y sobre todo de enseñanzas.

EXPERIENCIAS DE VIDA

“Para mí, como para todas las Novias de la Juventud, creo que ha sido de nuestras mejores experiencias de vida, por eso agradezco tanto a Dios y a todos por permitirme vivir esa experiencia, que me ha dado tanto de lo que soy hoy en día.

En la Novia nos ofrecen confianza en nosotras, nos hace aceptarnos en muchos casos y reinventarnos para emprender cosas nuevas y así es que lo he utilizado; y gracias a ello he estado ligada a certámenes, pasarelas, animación, pero siempre tomando en cuenta el papel que tomó la Novia en mí. Es tanto, que a 10 años todavía continúo apoyando a la organización”.

