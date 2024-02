El chamín Lisandro Hernández logró victoria a los 12 años

Algo que sencillamente puede tratarse de un récord, hasta con alcance mundial, resultó el triunfo de Lisandro Hernández, de apenas 12 años, sobre el zaino King Sebastián, en el programa del pasado domingo en el Hipódromo de Paraguaná.

Lisandro Hernández, un látigo de lujo

El jovencito no dudó en tomar la punta desde la misma partida y con algunas amenazas del moro Four Illusions, el cual lo acosó en los 600 y 300 finales, no impidieron el triunfo por cinco cuerpos del pupilo de la divisa “Mi Venezuela”, -propiedad de sus padres-, donde Lisandro mostró una silla bastante aplomada e impecable para vencer por 5 cuerpos, y a su vez bastante temeraria que un corcel tiene un peso de unos 480 kilos.

La carrera tuvo tres participantes y fue exclusiva para aprendices de la promoción que egresó el pasado octubre, completaron la pizarra Four Illusions y El de Maizmata, en recorrido de 1.000 metros con crono de 61”2.

Yoqueta aprendiz en estado crítico por rodada este martes

Una joven aprendiz de 21 años sufrió graves lesiones en la cabeza después de caerse de su caballo, este martes 13 de febrero en los entrenamientos matutinos de un centro de entrenamiento privado en Australia del Sur. La yoqueta aprendiz Chelsey Reynolds sufrió la caída y los traumatismos durante la sesión de entrenamientos. Su condición es descrita como de estado súper crítico.

Racing South Australia emitió un comunicado que dice: “Racing SA puede confirmar un incidente en la pista esta mañana en la península de Fleurieu que involucró al aprendiz de jockey Chelsey Reynolds. Chelsey está siendo tratada en el Centro Médico Flinders. Estamos brindando apoyo a la familia de Chelsey y brindaremos una actualización sobre su condición tan pronto como podamos”.

Chelsey Reynolds corrió el viernes pasado y la semana pasada fue nombrada como la mejor aprendiz de primer año en los premios Apprentice Awards de Racing SA. Tiene siete victorias en 52 oportunidades de monta y ha arribado en el top 3 en nueve de ellas. La victoria más reciente de Reynolds fue el 10 de diciembre en Murray Bridge con el ejemplar Pool Pony.La joven Chelsey Reynolds lucha por su vida después de sufrir lo que aparenta ser una lesión crítica en la cabeza. Fue trasladada en avión al hospital para recibir tratamiento.

elsiglo

CJL