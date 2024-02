Cerca de medio millar de personas se manifestaron este domingo en la plaza de la Puerta del Sol de Madrid para mostrar su apoyo a la política venezolana María Corina Machado para que pueda concurrir a las próximas elecciones en el país.

Manifestaciones en Madrid en apoyo a María Corina Machado

La concentración, convocada por varios grupos y partidos venezolanos con el apoyo de algunos españoles de derecha y ultraderecha, tuvo lugar días después de que el Tribunal Supremo de Venezuela ratificara la inhabilitación política de Machado, candidata de la oposición al presidente Nicolás Maduro, que le impide ejercer cargos de elección popular.

En el acto estuvieron presentes varios opositores venezolanos exiliados en España, entre ellos el eurodiputado Leopoldo López, quien explicó que el principal objetivo de la protesta de hoy fue “reclamar al régimen de Maduro que respete las primarias” de la oposición.

“Que respete la decisión que ha hecho la Venezuela democrática a través de las primarias, no estamos pidiendo otra cosa, sino que se respete lo que ya era el compromiso, que se celebren elecciones justas y transparentes que podamos llamar democráticas”, añadió el político del conservador Partido Popular español.

A Juicio de López, para los comicios previstos para este año, el pueblo venezolano debe tener “candidatos que puedan representar los valores de la democracia y eso hasta ahora es María Corina Machado” quien los encarna.

Opositores en España se pronuncian

El eurodiputado adelantó además que si finalmente Machado no puede concurrir a la elección, la comunidad internacional “tendrá mucho que exigir al régimen para que cumpla con los compromisos y lo que ya es una exigencia internacional: volver a la democracia en Venezuela”.

Asimismo, apuntó que España ha dado “un apoyo tibio” a la oposición por lo que demandó “una posición clara y contundente”.

En la misma línea, se expresó el ex alcalde de Caracas Antonio Ledezma, quien en una declaración a los medios de comunicación que cubrieron la manifestación se dirigió al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y le pidió que emita “una declaración condenando la violación de los derechos humanos” en Venezuela.

A su vez, Ledezma subrayó que “no habrá elecciones libres” si Machado no está en las papeletas: “podrán ser otra cosa, un fraude, una trampa, pero si el nombre de María Corina no está en la boleta no es una elección libre”.

“Confirmamos que María Corina Machado tiene un plan A, B y C y es sustituir a Maduro, es lo único sustituible, sustituir la tiranía por un gobierno democrático, la corrupción por un gobierno donde se rindan cuentas y haya transparencia, esta tragedia de hambruna de crisis de los servicios públicos, de la inmigración de millones de venezolanos”, apostilló.

