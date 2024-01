Panamá expresa preocupación por elecciones de Venezuela, este martes hizo un llamado al país suramericano a que se propicien las condiciones para accionar el derecho al voto de manera justa y transparente.

Panamá expresa preocupación por elecciones de Venezuela. FOTO: CORTESÍA

Asimismo, el Gobierno panameño hace referencia a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano, de inclinación oficialista, de ratificar la inhabilitación para aspirar a cargos públicos de la principal líder opositora, María Corina Machado, sin citarla en un escueto comunicado.

«Panamá, fiel a los valores democráticos, expresa su preocupación ante la situación en Venezuela y las acciones que puedan constituir un retroceso a los acuerdos de Barbados», señala un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería).

Y agrega: «Hacemos un llamado a que se propicien las condiciones para unas elecciones presidenciales libres, transparentes y con la más amplia participación de los venezolanos».

«Observamos con especial atención que se privilegie el bienestar de los venezolanos y la estabilidad social de su país», concluye la misiva oficial, fechada ayer pero divulgada hoy.

Declaraciones del Tribunal Supremo de Justicia

Del mismo modo, el TSJ ratificó el pasado viernes, con una sentencia, la inhabilitación política que impide a Machado – que arrasó en las primarias del pasado 22 de octubre organizadas por la oposición con el 92,35 % de los votos- y al dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, competir en las presidenciales previstas para el segundo semestre de este año y en cualquier proceso comicial hasta 2036.

La razón de ello se debe a que Machado fue, según el TJS, «partícipe de la trama de corrupción orquestada» por el exjefe del Parlamento Juan Guaidó, al que más de 50 países, incluido EEUU, reconocieron como presidente interino de Venezuela desde enero de 2019 al mismo mes de 2023.

Por otro lado, Capriles fue castigado por supuestas «irregularidades administrativas» detectadas durante su período como gobernador. Ahora, ambos no pueden competir electoralmente.

Más detalles de las declaraciones

El pasado lunes, Panamá no se sumó a la condena por la inhabilitación política de Machado y Capriles de la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), a la que el país centroamericano pertenece junto con Costa Rica, Ecuador y República Dominicana.

Asimismo, Costa Rica, Ecuador y República Dominicana mostraron su rechazo a la decisión del máximo órgano de justicia de Venezuela ya que atenta contra la celebración de elecciones libres, transparentes y con plenas garantías para todos los actores venezolanos.

En el mismo orden de ideas, este martes, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dijo que no reconocerá el resultado de los próximos comicios en Venezuela, que aún no tienen fecha definida, ya que no serán elecciones libres.

Estados Unidos anunció asimismo este martes la restauración de sanciones al sector del oro de Venezuela y amenazó con hacer lo mismo con el sector petrolero como represalia por la inhabilitación de Machado.

EFE

MG