Desde la selva oscura llegan las Brujas de la Colonia Tovar

La cultura es un término amplio que define a cada región por sus peculiaridades y sus detalles, haciendo característico cada rincón del que provienen. El municipio Tovar, en el estado Aragua, es uno de los más ricos en tradiciones, pues mantiene costumbres que provienen de la antigua Alemania, fusionándolas de manera perfecta con las raíces venezolanas.

Sus máscaras darán la bienvenida a propios y turistas

Una de las más marcadas son “Las Brujas”, ellas pertenecen al Hexen Zunft o Gremio de Brujas; y en compañía de los Jokilis y Gorilas, forman parte de esas expresiones artísticas que han marcado un hito en la historia de nuestro país, no sólo por su hermosura, sino por la carga de idiosincrasia que traen consigo; y poco a poco se han ido posicionando en la mente y el corazón de los venezolanos, quienes no pierden la emoción de visitar el “Rinconcito alemán”, para irse impregnados de estas costumbres.

Valentina Octavio, una de las fundadoras del Gremio de Brujas Hexen Zunft en La Colonia Tovar, mencionó que esta costumbre como muchas, proviene de una leyenda que nace en Alemania y que desde allí se encarga de esparcirse por todo el país y sus colonias, tal y como lo es la del país criollo.

“En el corazón de la selva negra, en Alemania, se celebra el Carnaval, con muchísimas comparsas de diferentes personajes cada una; y las brujas son parte importante de esa celebración. Sus caras son de madera, a lo lejos se escuchan sus gritos y sus enormes escobas que suenan al ser arrastradas por los caminos del pueblo. Las escobas no son para volar, sino para molestar al que se ponga en medio de nuestro camino. Es una tradición alemana que simboliza el fin del invierno y la expulsión de los malos espíritus para poder darle la bienvenida a la Cuaresma”, relató la fundadora.

Estos son los rostros que muestra la tradición de las brujas

Al mismo tiempo que expresó: “Ya con tantos años escondidas en el bosque de la Colonia Tovar, hemos decido que ya es la hora de aparecer, pues como reza la tradición el ‘Teufel’ o Diablo, llama a las brujas para que bajen de las montañas cada carnaval, si él no nos llama, nosotras no aparecemos, él es el Der Saudameister, o el maestro; y ya lo estamos escuchando, por ende volvemos a las calles, esta vez no será la excepción”.

Siendo así que quienes se dirijan a la Colonia Tovar podrán deleitarse con esta hermosa expresión de arte y costumbres, que denota la demarcación de una época y su transición a la otra.

“El color que nos representa es verde, como las brujas estereotipadas del cuento de los hermanos Grimm, con verrugas, narices grandes y se diseñó el traje de acuerdo a estas características básicas esenciales de las brujas alemanas. Las Brujas somos brujas y como ellas actuamos”, expresó Octavio.

Valentina explicó que la idea de las brujas en los Carnavales de Tovar 2024, surgió debido a que esta celebración alemana tiene muchos personajes emblemáticos como los Jokilis y los gorilas, entonces ¿Por qué no traer también a las brujas? Es por ello que ahora serán más frecuentes sus apariciones en el municipio.

“Los Jokilis el 11 de enero, que es cuando se hace la apertura oficial del Carnaval en Alemania y en consecuencia en la Colonia Tovar tuvieron la amabilidad de invitarnos a que nos presentáramos en su acto, en el Jokilis Runner y ese fue nuestro estreno, ahora vamos a ver como nos va en Carnaval. Auguramos que será un éxito”.

Junto con los Jokilis marcarán unas fiestas excepcionales

Por otra parte, la representante comentó su emoción por participar de estas celebraciones, pues es una forma de aportar un poco más al turismo, la cultura y todo lo que son las tradiciones de los fundadores de este precioso pueblo.

En resumidas cuentas, las 41 brujas que forman parte de Hexen Zunft en la Colonia Tovar, esperan ver a todos los turistas en los venideros Carnavales 2024 y de esa forma continuar fortaleciendo la cultura y difundiéndola por doquier.

