Vecinos tomaron el parque Los Apamates para denunciar ecocidio

Vecinos de los sectores aledaños al parque Gerardo Yépez Tamayo, también conocido como “Los Apamates”, realizaron una toma simbólica del mismo, con carteles en rechazo a las acciones que presuntamente ha tomado la alcaldía de “convertir estos espacios en un vertedero de basura”, de acuerdo a su denuncia.

Tomando en cuenta que un alto porcentaje del territorio del municipio se considera Parque Nacional, los habitantes de la zona denuncian ecocidio, por cuanto desde hace aproximadamente ocho años vienen ocurriendo irregularidades de este tipo.

Yarelis Reina

“Esto tiene ocho años cosechándose, pero desde hace cinco lo venimos denunciando ante todos los entes competentes como el Ministerio de Ecosocialismo, Inparques, GNB y hasta la fecha no hay respuesta”, explicó Yarelis Reina, habitante del sector El Progreso.

Reina también comentó que a diario los vecinos se ven afectados por el humo cuando queman la basura. “Aquí se están construyendo fosas de hasta 6 metros donde se quema la basura, esto es un delito ecológico y aquí hay jurisprudencia para que cada uno de los entes en competencia ambiental nos den respuesta y le exigimos al burgomaestre que nos responda por las acciones que está tomando en este lugar”, precisó.

Asimismo, la vecina respondió ante el video publicado por el alcalde Brullerby Suárez, en el que desmiente estas acusaciones y afirma que la maquinaria presente en el lugar es para un proyecto de recuperación del parque. “Los vecinos estaremos haciendo contraloría, porque la Ley de Contraloría existe para que nosotros estemos ‘ojo visor’ con las obras de nuestro municipio”, señaló.

Por otra parte, Reina denunció las amenazas recibidas por parte de trabajadores de la Alcaldía cuando hicieron la toma pacífica la mañana de este viernes en presencia de los periodistas presentes.

“No tenemos miedo, estamos exigiendo un derecho a la salud y a la sana convivencia. Aquí tenemos las pruebas, y tenemos las denuncias que se vienen realizando, aquí no hay nada político sólo una realidad y Brullerby Suárez trata de ocultarla”, puntualizó Reina.

Carlos Villasana

Por otra parte, Carlos Villasana, otro de los vecinos presente en la toma simbólica del parque, haciendo el reclamo pertinente en virtud de “la desidia” en que se encuentra el mismo, aseguró que estos espacios habían sido recuperados gracias a la gestión de distintos alcaldes y que por ello quedaron vigentes todo un cuerpo de ordenanzas que regulan el funcionamiento del mismo.

“Pero ahora vemos las pretensiones de convertir esto en un vertedero de basura, porque se presume que ya no los dejan entrar al de San Vicente, por eso hacemos un llamado a la municipalidad y a los concejales a que hagan cumplir las ordenanzas, que no se hagan de la vista gorda ante esta situación que nos afecta a todos, porque ustedes tienen que ejercer el control de la actividad administrativa ejecutada por el alcalde”, detalló Villasana.

Asimismo, pidió que las autoridades a nivel regional y nacional hagan presencia en este parque para corroborar el “crimen ecológico” que se está llevando a cabo, además de la delincuencia que reina en estos espacios que han estado “abandonados” desde hace mucho tiempo.

David Ortiz

Por otra parte, David Ortiz señaló que a su consideración, se ha venido atentando de manera sistemática contra el Henri Pittier, ya que existe una Ley de Parques Nacionales a la cual, la máxima autoridad municipal “ha venido violando”.

“Aquí debería venir ingeniería sanitaria y ver el desastre ecológico que hay aquí, porque aparte de sepultar basura, están haciendo un relleno sanitario, por eso vemos los cerros de desechos mezclados con escombros para tapar la evidencia que no se puede tapar y la gente ya está cansada de esto, no puede ser posible que desde la Alcaldía no encontraron otro lugar para salir de la basura, que nuestro pulmón vegetal”, finalizó Ortiz.

Pocas horas después de estas declaraciones, vecinos del sector informaron que “el alcalde en compañía de dos motorizados”, se acercaron hasta el sitio para quitar los letreros colocados por los vecinos en acción de protesta, donde se leían frases como “este parque no es un basurero”.

