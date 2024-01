El sencillo ‘TQG’, de las colombianas Shakira y Karol G, encabeza la lista de canciones favoritas de 2023 del expresidente estadounidense Barack Obama, en la que también figura ‘La Bebe’, de los mexicanos Yng Lucas y Peso Pluma.

Shakira y Karol G en el “play list” de Obama

El exmandatario (2009-2017) publicó este viernes en sus redes sociales las que han sido sus canciones preferidas a lo largo de este año que ya casi acaba, contenidas en un listado de 28 temas que reflejan, al igual que en años anteriores, un gusto variopinto que no evita el pop y el urbano, ritmos que conviven en esta selección con la música country y el R&B.

CANCIONES MÁS ESCUCHADAS

La lista la abre ‘TQG’, de Shakira y Karol G, canción que ganó un Grammy Latino y al día de hoy acumula más de 920 millones de visionados en YouTube.

Aparecen además, entre otras, ‘I Remember Everything’, de Zach Bryan junto a Kacey Musgraves; ‘Sprinter’, de Dave & Central Cee, y ‘America Has a Problem’, de Beyoncé en colaboración con Kendrick Lamar.

‘La Bebe’ (remix), de Yng Lucas y Peso Pluma, aparece por debajo de esta selección, en la que también figura ‘Crazy Love’, de Rita Wilson y Keith Urban, y ‘Cobra’, de Megan Thee Stallion.

Como es habitual en cada cierre de año, el expresidente dio a conocer una selección anual de sus preferencias en el ámbito cultural, en concreto sus películas, música y libros predilectos.

PLAY LIST DE OBAMA

En lo que concierne a la gran pantalla, Obama se ha decantando este año por ‘Rustin’, de George C. Wolfe; ‘Leave the World Behind’, de Sam Esmail, y el documental ‘American Symphony’, de Matthew Heineman, entre otras cintas.

A la lista de 13 películas, que también incluye a ‘Oppenheimer’, del director Christopher Nolan, y ‘The Holdovers’, de Alexander Payne, el expresidente demócrata agregó la noche del jueves una adicional, ‘The Color Purple’, de Blitz Bazawule.

“Actualización: Acabo de ver The Color Purple y me encantó. La agrego a esta lista como una de mis películas favoritas del año”, escribió el expresidente en X (antes Twitter).

Pocos días antes de la Navidad, Obama compartió su lista de libros preferidos, 15 en total, entre los que figuraron ‘The Heaven & Earth Grocery Store’, de James McBride; ‘King: a Life’, de Jonathan Eig; ‘How to Say Babylon’, de Safiya Sinclair; ‘Some People Need Killing’, de Patricia Evangelista, y ‘This Other Eden’, de Paul Harding.

EFE

YG