Manuel Turizo ofreció concierto gratuito en su ciudad natal

El cantante y compositor colombiano Manuel Turizo dio un concierto gratuito muy especial en el Estadio Dieciocho de Junio de Montería, en Córdoba (norte), para conmemorar a la ciudad que lo vio crecer y aplaudió sus primeros éxitos antes de alcanzar la fama.

Turizo se tiñó este año de rojo y verde para convertirse en el vivo espíritu de la Navidad regalando a quienes crecieron con él un concierto festivo, tras publicar su versión del clásico de Michael Bublé ‘It’s beginning to look a lot like christmas’ con un giro urbano.

Así la interpretó en su concierto de este jueves. “Estoy muy feliz de que mi ciudad pueda ver lo que fue de ese niño que se fue de Montería hace unos años”, dijo el artista de 23 años, en una entrevista con EFE previa al concierto.

“El 7 de diciembre de 2016 fue la primera y última vez que canté para ustedes en un evento público”. Fue un día después de lanzar su primera canción, “nunca me imaginé ver este estadio lleno”, expresó el colombiano con la voz entrecortada al borde de las lágrimas.

Turizo repasó frente a más de 14.000 personas los temas de su último álbum ‘2000’, que viene de presentar en su gira mundial, además de éxitos de sus anteriores discos ‘Dopamina’ (2021) y ‘ADN’ (2019) como ‘Culpables’ o ‘Te quemaste’.

Con sus ocho bailarinas y su hermano en el escenario, como de costumbre, Manuel “cumple un sueño”, el de vivir de su música.

“La música le dio un norte a mi vida”, dijo emocionado antes de subir al escenario.

INVITADOS MUY ESPECIALES

El colombiano no acaparó el gratuito concierto, pues el regalo lo completaron artistas como Camilo o Nicky Jam que se unieron a él en el escenario.

Los dos colombianos compartieron ‘vida de rico’, canción de Camilo como sorpresa para un público muy entregado en esa colaboración.

Cada artista que salió a cantar con Manuel se llevó como obsequio un sombrero vueltiao que él mismo había firmado como recuerdo del día para sus amigos, como el que él mismo llevó cuando salió a cantar ‘De lunes a lunes’, su tema en colaboración con Grupo Frontera que sonó, tras beber un par de tragos del clásico ‘guaro’ (aguardiente) colombiano.

No olvidó a su hermano, Julián Turizo, a quien lleva a todos sus conciertos y con el que empezó uno tan especial como el de la ciudad que los crió.

“El primer año que empezamos a viajar, nos llevábamos con nosotros a ‘Sensei’, el primer productor que creyó en nosotros”, contó mientras lo presentaba para cantar ‘Esclavo de tus besos’, el tema que compusieron juntos.

Al calor ya presente en Montería se le sumó el espectáculo de fuego y pirotecnia que los Turizo brindaron al gran estadio.

