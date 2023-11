Ediles de Zamora respaldan la defensa del Esequibo

Ediles de Zamora dieron el firme respaldo a la convocatoria del referéndum consultivo del próximo 3 de diciembre, asegurando que a pesar de ser una iniciativa de la Asamblea Nacional, el pueblo apoya la consulta por la defensa de la Guayana Esequiba.



Lilia Rodríguez, presidenta del Concejo Municipal de Zamora, calificó de exitoso el simulacro

En este contexto, Lilia Rodríguez, presidenta de este parlamento local, explicó que el compromiso del “soberano” quedó evidenciado en el simulacro del pasado domingo, afirmando que se notó la hermandad entre el electorado de la jurisdicción aragüeña.

“Porque aquí no hay candidatos, porque la candidatura es de Venezuela justamente. Y donde el Presidente está recibiendo un mandato directo del soberano como lo dice nuestra Constitución, de que aquí en Venezuela el poder y el mandato radica en el pueblo”, manifestó.

Rodríguez mencionó que los venezolanos que mostraron cívicamente su participación en el simulacro, están claros que defenderán a través del sufragio los casi 160.000 kilómetros cuadrados de territorio en disputa con el vecino país.

“Para nosotros el Esequibo no está perdido, lo dice la cadena titulativa y todo lo que nos dicen nuestros expertos de que el Esequibo es de Venezuela”, recalcó la presidenta del Concejo Municipal.

Y para contribuir con la causa en defensa de esta zona en reclamación, los ediles del parlamento de esa jurisdicción aragüeña están desplegados realizando foros, charlas, contribuyendo en todo lo que tiene que ver en la campaña informativa del consultivo.

“Tenemos a nuestra jefa política, la alcaldesa Anahís Palacios, que ella de alguna manera ha sido muy estratégica en la parte de la campaña del referéndum, donde no hay raza ni credo”, aclaró.

Asimismo, aseguró que en estos momentos no existe oposición política en el país, afirmando que las tendencias ideológicas coincidieron con sus polos opuestos, recalcando que apuestan por la paz y la soberanía nacional.

“Nosotros lo que debemos tener claro es que justamente estamos es dándole un respaldo al Presidente, para que nosotros tengamos lo que él justamente dice, nosotros somos un pueblo de paz, no somos un pueblo guerrerista”, aclaró Rodríguez.

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Con respecto a la actividad legislativa, Lilia Rodríguez aseguró que han estado trabajando en la reformas de varias de las ordenanzas para ponerlas acorde a la nueva Ley de Armonización Tributaria.

Rodríguez precisó que en las últimas sesiones han reformado siete ordenanzas, entre ellas la de Impuestos de Actividades Económicas de Industrias, Comercios y Servicios, Tasas Aplicables, Expendio y Distribución de Bebidas Alcohólicas, Impuestos Sobre Vehículos, Impuestos sobre Propaganda y Publicidad Comercial, Impuestos sobre Espectáculos Públicos, Inmuebles Urbanos e Impuestos Transporte.

Asimismo, informó que en sesiones ordinarias han discutido sobre la Ley de Fomentos de Productos No Petroleros de la Asamblea Nacional, informando que el Concejo Municipal de Zamora participó en la presentación de dicho marco jurídico, durante un encuentro con los empresarios de Lamas, Sucre y Zamora.

“Esa reunión se dio en la Zona Industrial de Santa Cruz, donde se conocieron varios detalles de lo que pasa con la exportación. Es muy bueno que esta ley se tome en consideración y en cuenta, porque fueron muchas las inquietudes que expresaron los empresarios al momento de su exposición de motivos y derecho de palabra”, explicó.

También te puede interesar: https://elsiglo.com.ve/2023/11/23/1702-maquinas-electorales-llegaron-estado-aragua/



Asimismo, explicó que han sostenido reuniones con el sector transporte por el reordenamiento de rutas urbanas en la jurisdicción.

Sin embargo, enfatizó que han trabajado con los adultos mayores, considerando que han sido golpeados en estos años por el gremio de transporte. “El adulto mayor es muy dinámico discutiendo sus derechos, haciendo reuniones. Hemos estado reunidos con miembros de la parte regional de transporte en los Valles de Tucutunemo, donde ellos expusieron el tema del aumento y que no deben pagar el pasaje, y que este tema no pasa aquí en Zamora, sino a nivel nacional”, manifestó.

Concluyó diciendo que seguirán acompañando a los de la tercera edad, para así alcanzar resultados satisfactorios. “Por los momentos le estamos tomando las denuncias de los choferes que incurren a una falta contra los adultos mayores, y justamente conversarlo con la línea de transporte como tal”, finalizó.

LINO HIDALGO | elsiglo

foto | JOEL ZAPATA