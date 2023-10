Spanic: “Las nuevas generaciones en la actuación son como zombies”

La actriz venezolana Gaby Spanic dejó a más de uno con la boca abierta luego de revelar que la generación actual de actores y actrices no le convencen en lo absoluto.

Foto: Archivo.

Mediante una entrevista que Luis Olavarrieta le realizó a la criolla, ésta mencionó que los actores que hacen vida actualmente en las telenovelas, no son de su agrado, ya que les falta pasión al momento de interpretar.

“Hay una generación nueva que no me termina de convencer, los veo como zombies y me perdonan”, fueron parte de las palabras de la criolla en la entrevista con Luis, resaltando que los artistas que hacen producciones hoy día no terminan de gustarle.

De igual forma, Spanic le deseó lo mejor a las nuevas generaciones, sin embargo no está de acuerdo con las escuelas de actuación hoy, ya que ella considera que no se personifica un personaje, sino que se recrea a la misma persona.

Cabe recordar que Gaby Spanic hizo una carrera como actriz dentro y fuera de Venezuela, logrando el reconocimiento del público y protagonizando con grandes figuras del entretenimiento. La venezolana está considerada como una de las primeras actrices de los últimos tiempos tras el éxito logrado con sus telenovelas.

elsiglo

YG