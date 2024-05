Habitantes del sector 19 de Abril, municipio Santiago Mariño, se mostraron preocupados por el mal estado en que se encuentran actualmente las principales calles de la comunidad.

En mal estado las calles de 19 de Abril. FOTO: CORTESÍA

En las temporadas de lluvias el agua se empoza en las calles deterioradas, lo que no solo genera focos de contaminación y enfermedades, debido a la proliferación de zancudos y aparición de enfermedades relacionadas con este ambiente de contaminación.

Gustavo Aponte, residente del sector, denunció que «cuando llueve por aquí no puede pasar nadie», ni transeúntes ni vehículos.

«Por aquí estudian bastante muchachos que van para el colegio y tienen que estar saltando, a veces tiene que quitarse los zapatos y las medias, para poder llegar directamente, sin perder tiempo», añadió.

Más destalles sobre calles en mal estado en 19 de Abril

En este sentido, Aponte hizo un llamado de atención a las autoridades para que coloquen su granito de arena y piensen en la juventud que día a día tiene que salir y ponerse en riesgo por esas calles para llegar a sus respectivos planteles.

Desde hace aproximadamente 5 años la situación de las calles ha ido empeorando y los vecinos ya no saben de qué manera pedir ayuda; «se han hecho reportes y no hacen nada, vienen, miran, toman fotos, se van y no vuelven», aseguró Nemesio Serrano.

Pero el mal estado de la vialidad no es el único problema de 19 de Abril, según Ernesto Bastida; «aquí tuvimos un tiempo colapsados en cuanto a las cañerías, eso estaba inundado de agua, vinieron, rompieron todo por acá y no hicieron nada, las cañerías están iguales, todas por aquí están colapsadas».

Finalmente, los residentes de 19 de Abril, municipio Mariño, reiteraron su solicitud a las autoridades competentes para que concreten soluciones a la problemática vecinal planteada.

CRUZMARY TORRES (Pasante)|elsiglo

MG